日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
日職火腿隊台將古林睿煬季後回到台灣，參加Nike青棒訓練營傳承經驗。記者蘇志畬／攝影
效力日職火腿隊的台將古林睿煬季後回到台灣自主訓練，同時也參加Nike青棒訓練營傳承經驗，明年球季還有林安可徐若熙即將前往日職，古林睿煬開心有更多人可以一起吃飯，也透露球隊已經開始討論如何對付林安可。

林安可過去與古林睿煬同是統一獅隊隊友，新球季將加盟日職西武獅隊，而徐若熙是古林睿煬平鎮高中學弟，明年有望與軟銀隊簽下三年大約。

聽到兩位熟人也都要挑戰日職，古林睿煬說：「我很開心啊，非常開心耶。我終於有更多人可以約吃飯了。」古林甚至已經找好北海道當地餐廳，但不是台灣料理，古林笑說：「他們會想吃台灣菜嗎？要的話我Google Map打開也都是台灣料理。」

談到有望與林安可投打對決，古林睿煬坦言心中有期待，因為過去隊內賽對林安可都投不好，「他是一個非常非常不錯的打者，我們球團內部也有講到，他真的是很棒的打者，所以我們已經在討論要怎麼對付他。」

古林睿煬透露，林安可決定旅日前也有跟自己詢問，確認第一年到日本會遇到什麼問題，「我有給一些建議，可能移動上對野手來說比較辛苦一點。」

徐若熙決定旅外前也曾向古林睿煬討教旅日生活，古林睿煬表示，跟他聊比較多生活上的狀況，「他是很有能力的投手，祝福他可以發展得很好。」

軟銀 西武獅 火腿 林安可 日職 徐若熙 古林睿煬

