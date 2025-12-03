中職／馬年必聽！富邦女神潔潔唱跳「加碼 加碼」洗腦又好運

2026年「馬」年迎來超強洗腦神曲！藍波老師一家人合力打造全新單曲《加碼 加碼》，正式出爐！這首歌不僅旋律朗朗上口，還搭配了一段好玩又有趣的「加碼舞蹈」，讓人忍不住想要跟著動起來。由藍波老師的女兒潔潔擔任主唱，甜美嗓音搭配輕快節奏，讓這首歌瞬間成為今年最受矚目的「好運加碼器」。

這首歌不僅好聽，還充滿正能量！無論是過年紅包想要「加碼」、年終獎金期待「加碼」、甚至是考試分數也想「加碼」，只要播放這首神曲，好運就會跟著一起來！更有網友笑稱：「這首歌根本是2026年版開運秘笈！」

不僅如此，《加碼 加碼》也被譽為尾牙春酒的必備曲目！各大企業老闆們聽了業績直接「加碼」，員工聽了獎金也跟著「加碼」，現場氣氛嗨到爆表，堪稱「馬」年尾牙神曲第一名！

藍波老師幽默表示：「我們全家人可是加班加點製作這首《加碼 加碼》，希望大家聽了都能感受到滿滿的喜氣和好運，讓『馬』年一整年都旺旺旺！」

馬年必聽！富邦女神潔潔唱跳「加碼 加碼」洗腦又好運。圖／藍波老師提供

藍波老師。圖／藍波老師提供

藍波老師、富邦悍將啦啦隊女神潔潔。圖／藍波老師提供

藍波老師、潔潔。圖／藍波老師提供