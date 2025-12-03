國球喊假的！立委提多數公園、操場禁打棒球盼運動部規劃改善

運動部政務次長黃啟煌今天前往立法院教育及文化委員會進行「如何落實並持續精進運動平權」專案報告，並提出五大平權目標，對於國民黨立委羅廷瑋提出，棒球是我國國球，但不少場域卻是禁止投接球，錯失親近國球或各式運動的機會，呼籲運動部需與地方政府溝通改善，黃啟煌強調運動部將會進行運動場域的全面盤點，並做一個範本，讓地方政府可以跟隨。

運動部在9月掛牌後積極推動全民運動，其中包括落實運動平權以及推動適應體育，黃啟煌今天前往立法院教育及文化委員會進行「如何落實並持續精進運動平權」專案報告，並針對兒少安全、身心障礙者、性別平權與女性運動支持、社經弱勢與城鄉差距縮短、原住民族與多元文化等五大面向進行報告。

黃啟煌強調，推動運動平權是一場需要耐心、毅力與信念的長期工程，雖然看到改變正在發生，但仍希望孩子在更安全環境奔跑，身障朋友在無障礙場域中進出場館，女性在運動產業與團體決策扮演重要角色，原住民族在社區、場域找回文化和運動的連結，「運動部承諾會持續把平權從理念落實到制度，讓每一位國民因為運動而更健康，因為平權而感到被支持，因為大家努力而更加驕傲，運動部的立場不是讓某一群人得到更多，而是讓所有人不被排斥。」

不過對於運動部落實運動平權，今天不少立委也提出質疑，包括國民黨立委柯志恩、民進黨立委陳秀寶，都針對今年總統盃3對3男女賽事轉播比例不平衡，首日男女子組轉播比例為10：0，第二天則為8：4進行質詢。

陳秀寶提到，「運動部政策是讓運動走入生活，在打造讓總統府也能成為運動空間的圖象同時，全台灣喜歡籃球運動的女孩，即使無法到場，也能夠想像，總統府前是他們有朝一日可以站上的舞台，但在現場即使我們有女子組的賽事，在官方的鏡頭中女孩卻往往看不見這樣的安排，轉播時往往被選擇的都不是女子組。」

對此，黃啟煌強調「儘管轉播有時涉及商業考量，但現階段對於轉播我們有新的調整，就未來可以掌控的轉播場次中，將要求到一半一半的概念。」

羅廷瑋提出，棒球在台灣是國球，但不少公園、運動場域卻禁止棒球運動，或是未規劃可以讓民眾傳接棒球的安全設施，「很多家長只是單純希望跟小孩投接沒有要打擊，卻沒有一個投接的場域，獲得親近國球、親近各式運動的機會。運動部升格以後對於社會對於政府的期待，除了國際球場上的成績，更希望在平時不分年齡、性別、地域、身心狀況，每一個人能夠更方便、更安全、沒有障礙的參與運動，落實運動平權，但目前不是每個人都有一個安全、便利或是友善的運動空間。」

黃啟煌表示，小型運動設施必須跟地方政府合作，要先把指引提出來，但首先必須先完成運動場域的全面性盤點，「中央政府可以補助，但地方不提案，運動部不能自己去蓋設施，所以沒有盤點就沒有辦法編列足夠預算來讓地方申請，大型場館不是現階段要去走的，而是要有親民、好用的運動場域，會跟地方政府討論，我們可以做一個範本，讓地方政府可以跟隨。」