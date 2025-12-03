中職／前悍將外野手轉職演員！ 「平鎮校草」張宥鈞出演12強電影

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將隊外野手張宥鈞出演12強電影。截圖自張宥鈞IG
前富邦悍將隊外野手張宥鈞出演12強電影。截圖自張宥鈞IG

現年22歲的前富邦悍將隊外野手張宥鈞在社群平台宣布，自己將出演12強改編電影《絕勝》，正式成為演員，跟上平鎮高中學長曹祐寧的路。

張宥鈞來自棒球名校平鎮高中，曾因帥氣外型被鄉民封為「平鎮高中校草」。2021年參加中華職棒選秀，第7輪被悍將選中，可惜生涯4年都沒上過一軍，二軍共出賽117場，只有1轟，打擊率0.207。2024年季後被悍將戰力外，未能延續中職球員生涯。

張宥鈞透露自己出演12強改編電影《絕勝》，未公開自己是演什麼角色，他表示每個場景、球場、揮棒的鏡頭，都是自己以前真正戰鬥過的地方。曾一起在休息室嬉鬧的隊友、在場上拚命的老朋友，都變成珍貴深刻的回憶。他也標記悍將球員戴培峰、江國豪，直呼因為有他們，才有機會拍這部棒球電影。

張宥鈞直呼拍戲對他來說既新鮮又特別，他認為換了一條路就好好走，如果之後還有機會拍戲，一定還想再挑戰。如今殺青了，他也感謝導演、所有劇組全體人員，讓他在離開棒球這段時間，走了另一條誰都料到的路。

