中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

中職／林書逸有望換上藍色球衣 悍將球團 ：有消息將公布

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林書逸今年被放到60人名單外，傳出明年球季將從中信兄弟轉戰富邦悍將。聯合報系資料照
32歲外野手林書逸今年被放到60人名單外，傳出明年球季將從中信兄弟轉戰富邦悍將，悍將球團對此表示，保留名單外球員已有鎖定人選，若有消息將正式公布。

林書逸在2016年選秀獲得兄弟球團第5輪指名，2022年曾打出80支安打、打擊率2成93的表現，然而近三年在兄弟一軍出賽機會不多，今年季後未被列入60人契約保留名單內。

林書逸雖被放在保留名單外，但兄弟仍有意簽回，雖然2022年兄弟奪冠後，林書逸曾喊出「我不要去台鋼」令外界留下深刻印象，但傳出台鋼雄鷹、富邦悍將都有遞出合約邀請。

今天傳出林書逸將選擇加入悍將，悍將球團對此表示：「對於戰力保留名單外之球員，悍將球團將針對隊形持續進行補強，目前已有鎖定人選並積極接觸中，若有確定消息將正式對外公布。」

