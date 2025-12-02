快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

中職／高志綱傳捲入婚外情 太太聲明澄清爆料帳號不是她本人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
高志綱太太蔡志潔發聲明回應。聯合報系資料照
高志綱太太蔡志潔發聲明回應。聯合報系資料照

高志綱遭爆婚外情，網路上連環爆料帳號遭疑為高志綱太太蔡志潔本人，蔡志潔今天透過律師發出聲明，否認該帳號為自己，並表示：「如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益。」

有帳號從今年5月起多則發文，指控網紅林倪安介入多名球員、教練私生活，社群上貼出私訊、對話截圖，近期更明確指出高志綱，稱林倪安「小三」卻表現像是家眷，現身高志綱出席的場合，包含簽書會、12強賽，掀起球迷熱議，而一連串的發文脈絡引起球迷猜測該帳號為高志綱的太太蔡志潔，蔡志潔委由律師發出聲明。

蔡志潔聲明如下：

主旨：謹代當事人對外聲明，有關其遭人於網路上冒用名義發文，若再有類此行為，將委請律師依法追究相關法律責任。

說明：

一、 茲據本所當事人蔡志潔委稱如下：

「（一） 本人為高志綱之配偶，近期於 Threads 上，充斥某 C 開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

（二） 因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」等語。

二、經核尚無不合，爰代聲明如上。

高志綱

