日職／前大聯盟塞揚包爾重返日職表現差 橫濱未提續約報價

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟塞揚獎得主包爾。 美聯社
前大聯盟塞揚獎得主包爾。 美聯社

現年34歲的前大聯盟塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）本季重返日職橫濱DeNA隊，4勝10敗、防禦率4.51。橫濱社長木村洋太今天受訪時透露，沒有向包爾提出續約報價。

即使在法律上安全下莊，但包爾仍因性騷擾風波被大聯盟默契封殺，2023年加盟日職橫濱隊，10勝4敗、130.2局130K、防禦率2.76，去年則是轉戰墨西哥聯盟。

今年包爾重回橫濱但狀況差勁，一度苦吞7連敗。木村洋太受訪時證實，球團沒有和包爾團隊交涉，包爾未主動提出續約意願，球團自然也沒有提出任何合約報價。

木村洋太同時證實，球團已向傑克森（Andre Jackson） 與凱伊（Anthony Kay）兩名洋投提出合約，但2人都表態希望重返大聯盟。

