日職／台灣之友！ 西川遙輝談重返火腿：努力讓球迷想起我

日本火腿隊今天正式宣布簽下33歲外野手西川遙輝，西川暌違5年重返老東家，他透過球團表示，「能再次穿上火腿球衣，我感到很開心。」

西川遙輝曾效力火腿10年，跟陽岱鋼、王柏融和大谷翔平當過隊友。2022和23年在樂天金鷲隊，近2年在養樂多隊，上季在養樂多一軍出賽49場，打擊率只有0.174，季後遭戰力外。

西川生涯累積343次盜壘現役最多，拿過4次盜壘王、4座金手套和2次最佳九人。他透過球團表示：「當我被養樂多告知遭到戰力外時，腦中第一個浮現就是如果要再打棒球，那就只有火腿。如果沒辦法在火腿出賽，我應該會選擇退休，心情大概就是這樣。」

對於暌違5年再度回到火腿，他說：「現在球隊年輕選手變多了，球迷們應該也對年輕選手名字比較熟悉吧。對這些球迷來說，我會努力讓他們記住我；以前就支持我的球迷，我會努力讓他們再次想起我。」

西川遙輝這次重回火腿，隊上有古林睿煬和孫易磊兩名台灣選手，再加上樂天金鷲隊宋家豪，他已經和5名台灣選手當過隊友。