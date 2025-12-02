聽新聞
中職／高志綱遭爆婚外情 獅隊了解中：最重將開除
統一獅隊教練高志綱遭到網路爆料婚外情，球團做出回應，領隊蘇泰安表示，球團正在了解狀況中，球團規定非常清楚，若確認違規，最終將會開除。
近日有網友在社群上貼出私訊、對話截圖，指控網紅林倪安介入多名球員、教練私生活，其中明確指出高志綱，稱林倪安「小三」卻表現像是家眷，現身高志綱出席的場合，包含簽書會、12強賽，掀起球迷熱議。
蘇泰安表示，目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，「關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」
高志綱過去擔任獅隊首席教練，作為總教練林岳平的左右手，今年季外在教練團異動後改任一、二軍總監兼統籌教練。
