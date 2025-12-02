中職／網爆料高志綱與網紅林倪安婚外情！ 統一獅：不予回應

統一獅隊教練「千秋王子」高志綱近日遭爆婚外情，社群平台上有網友指控網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中高志綱被直接點名。

爆料網友自今年5月起多次暗指有「第三者」介入高志綱婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。原PO發現林倪安多次現身高志綱出席的場合，包含簽書會、球隊遠征與12強賽，以球眷身分自由進出，讓他強烈懷疑。

原PO公開友人與林倪安對話截圖，林倪安寫道，「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」、「難怪阿伯比較喜歡我」、「他們的婚姻關我屁事」。這讓正宮相當錯愕，直呼，「已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎？」

林倪安曾在社群帳號發文澄清，有人利用AI製造假對話、假截圖、假照片，強調科技應被善用，而非成為武器。不過目前已將Threads帳號改為私人。

高志綱原先職務是一軍首席教練，日前被調任一、二軍總監兼統籌教練，引發球迷討論。對於網路爆料，統一獅球團回應：「網路謠言，不予回應。」