快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／網爆料高志綱與網紅林倪安婚外情！ 統一獅：不予回應

聯合新聞網／ 綜合報導
高志綱。聯合報系資料照
高志綱。聯合報系資料照

統一獅隊教練「千秋王子」高志綱近日遭爆婚外情，社群平台上有網友指控網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中高志綱被直接點名。

爆料網友自今年5月起多次暗指有「第三者」介入高志綱婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。原PO發現林倪安多次現身高志綱出席的場合，包含簽書會、球隊遠征與12強賽，以球眷身分自由進出，讓他強烈懷疑。

原PO公開友人與林倪安對話截圖，林倪安寫道，「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」、「難怪阿伯比較喜歡我」、「他們的婚姻關我屁事」。這讓正宮相當錯愕，直呼，「已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎？」

林倪安曾在社群帳號發文澄清，有人利用AI製造假對話、假截圖、假照片，強調科技應被善用，而非成為武器。不過目前已將Threads帳號改為私人。

高志綱原先職務是一軍首席教練，日前被調任一、二軍總監兼統籌教練，引發球迷討論。對於網路爆料，統一獅球團回應：「網路謠言，不予回應。」

高志綱 統一獅

相關新聞

中職／網爆料高志綱與網紅林倪安婚外情！ 統一獅：不予回應

統一獅隊教練「千秋王子」高志綱近日遭爆婚外情，社群平台上有網友指控網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中高志綱被直接點名。 爆料網友自今年5月起多次暗指有「第三者」介入高志綱婚姻，11月28日

中職／風口浪尖誰接猿隊兵符？曾豪駒回歸可能性浮現

樂天桃猿隊撤換冠軍教頭古久保健二，接任人選尋覓卻出現難題，不安穩的現況，讓原本接洽的日籍人選卻步，婉拒接掌兵符，猿隊評估...

中職／雄鷹延攬3教練 高孝儀、曾翊誠、周正雄加入洪總體系

台鋼雄鷹隊在今年季外部署新球季戰力藍圖一路領跑，今天再公布三位教練加入，分別為內野教練周正雄、投手教練曾翊誠、外野教練高...

關懷盃／三星國小6冠都在花蓮 台東體中首度奪冠

第32屆原棒協關懷盃今天落幕，3組冠軍得主出爐，硬式少棒組三星國小在宜蘭內戰以11：0「扣倒」竹林國小，帶回隊史第6冠，...

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

歷經日本職棒與美國職棒的爭奪戰之後，備受矚目的味全龍王牌投手徐若熙將會以3年近千萬美元（約3億台幣）的價碼加盟豪門勁旅福岡軟銀。 對於這項消息，韓媒《SPOTV News》甚至特別撰文報導，點出

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

日本職棒軟銀鷹隊挖角徐若熙，傳出3年合約總值15億日圓（約台幣3億元），這位25歲的強投的實際年薪仍待正式公布，不過從日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。