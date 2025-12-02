中職／雄鷹延攬3教練 高孝儀、曾翊誠、周正雄加入洪總體系

台鋼雄鷹隊在今年季外部署新球季戰力藍圖一路領跑，今天再公布三位教練加入，分別為內野教練周正雄、投手教練曾翊誠、外野教練高孝儀，完整教練團配置則將在後續確認後公布。

雄鷹先前已經確定將在明年春訓邀請平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘，之後還有兩波選手補強，簽下自由球員黃子鵬，以及從戰力外名單延攬賴智垣、劉時豪加盟，今天再公布3名教練加入。

周正雄穿上75號球衣，擔任內野教練，曾在新北市成棒隊擔任總教練10年，擁有豐富執教經驗。曾翊誠球衣背號78號，擔任投手教練，過去曾是中職一軍投手教練、一軍牛棚教練、二軍投手教練，近年到基層任教，成為東石高中青棒隊總教練。

外野教練高孝儀2022年自選手生涯退役之後，2023年起進入味全龍隊教練團，曾是中職一軍助理跑壘教練、二軍外野兼助理打擊教練，今年球季結束後未獲龍隊續約，轉戰雄鷹進入總教練洪一中的教練團體系之下。