快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹延攬3教練 高孝儀、曾翊誠、周正雄加入洪總體系

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布加入3位教練。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布加入3位教練。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊在今年季外部署新球季戰力藍圖一路領跑，今天再公布三位教練加入，分別為內野教練周正雄、投手教練曾翊誠、外野教練高孝儀，完整教練團配置則將在後續確認後公布。

雄鷹先前已經確定將在明年春訓邀請平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘，之後還有兩波選手補強，簽下自由球員黃子鵬，以及從戰力外名單延攬賴智垣、劉時豪加盟，今天再公布3名教練加入。

周正雄穿上75號球衣，擔任內野教練，曾在新北市成棒隊擔任總教練10年，擁有豐富執教經驗。曾翊誠球衣背號78號，擔任投手教練，過去曾是中職一軍投手教練、一軍牛棚教練、二軍投手教練，近年到基層任教，成為東石高中青棒隊總教練。

外野教練高孝儀2022年自選手生涯退役之後，2023年起進入味全龍隊教練團，曾是中職一軍助理跑壘教練、二軍外野兼助理打擊教練，今年球季結束後未獲龍隊續約，轉戰雄鷹進入總教練洪一中的教練團體系之下。

高孝儀 中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／高順位土投養成效果差 余謙、潘奕誠冬盟表現成實例

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

中職／明年拚200轟、百轟俱樂部 兩門龍砲可望達到里程碑

中職／味全龍教練傳海嘯級異動 一軍打5年首席教練已換5人

相關新聞

中職／風口浪尖誰接猿隊兵符？曾豪駒回歸可能性浮現

樂天桃猿隊撤換冠軍教頭古久保健二，接任人選尋覓卻出現難題，不安穩的現況，讓原本接洽的日籍人選卻步，婉拒接掌兵符，猿隊評估...

中職／雄鷹延攬3教練 高孝儀、曾翊誠、周正雄加入洪總體系

台鋼雄鷹隊在今年季外部署新球季戰力藍圖一路領跑，今天再公布三位教練加入，分別為內野教練周正雄、投手教練曾翊誠、外野教練高...

關懷盃／三星國小6冠都在花蓮 台東體中首度奪冠

第32屆原棒協關懷盃今天落幕，3組冠軍得主出爐，硬式少棒組三星國小在宜蘭內戰以11：0「扣倒」竹林國小，帶回隊史第6冠，...

中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

歷經日本職棒與美國職棒的爭奪戰之後，備受矚目的味全龍王牌投手徐若熙將會以3年近千萬美元（約3億台幣）的價碼加盟豪門勁旅福岡軟銀。 對於這項消息，韓媒《SPOTV News》甚至特別撰文報導，點出

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

日本職棒軟銀鷹隊挖角徐若熙，傳出3年合約總值15億日圓（約台幣3億元），這位25歲的強投的實際年薪仍待正式公布，不過從日...

中職／羅東運動公園棒球場整修改善 可望爭取例行賽到宜蘭比賽

9年前，中信兄弟與統一獅在宜蘭羅東運動公園棒球場比賽時突然發生跳電，全場譁然，加上場地設施不夠完善，9年來未再辦過職棒賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。