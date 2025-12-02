中職／風口浪尖誰接猿隊兵符？曾豪駒回歸可能性浮現

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾豪駒。本報資料照片
曾豪駒。本報資料照片

樂天桃猿隊撤換冠軍教頭古久保健二，接任人選尋覓卻出現難題，不安穩的現況，讓原本接洽的日籍人選卻步，婉拒接掌兵符，猿隊評估台籍人選，傳出曾豪駒可能回歸教頭大位。

猿隊原本已經部署好接班人選，原任日職羅德隊的打擊教練大塚明自請離隊，在季後賽開打前造訪桃園棒球場，然而猿隊一路在不被看好之下逆勢奪冠，古久保在聲勢頂點被拉下台，引起選手不滿，加上本季屢爆食宿風波，都讓猿隊成為季後話題中心，最終燒到樂天集團高層為整季風波來台開記者會，允諾將逐一改善。

猿隊風波不斷，也讓原本接洽的日籍教頭人選卻步，婉拒在風口浪尖接下兵符，猿隊重新納入台籍人選的評估，長期都在猿隊陣營、曾擔任教頭4年的曾豪駒，被認為是最能在此時安定軍心的人選。

曾豪駒為樂天桃猿球團史首位教頭，2020年從洪一中手中接下3連霸球隊，帶隊四年，兩度帶隊打進總冠軍賽，2022年直落四不敵中信兄弟隊，2023年打滿7場輸給味全龍隊，差1勝錯過球團史首冠。今年若最終確認由他出任教頭，將是再度接手冠軍球隊。

樂天桃猿 曾豪駒 古久保健二

