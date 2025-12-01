關懷盃／三星國小6冠都在花蓮 台東體中首度奪冠

第32屆原棒協關懷盃今天落幕，3組冠軍得主出爐，硬式少棒組三星國小在宜蘭內戰以11：0「扣倒」竹林國小，帶回隊史第6冠，追平卑南國小紀錄並列最佳，且6次封王都在花蓮。軟式少棒組由來自沖繩的埔添tigers為日本代表完成3連霸，青少棒組則是新冠軍誕生，台東體中奪得首座冠軍盃。

三星國小2局上猛攻11人次，敲出6支安打換到7分大局，4局上又在江宇鎮場內全壘打帶動下再取4分，達成提前結束比賽的條件；4局下先發投手李鑫留下一、二壘有人退場，接替投球的鐵木諾幹高效率關門，正式將冠軍收入袋。

三星國小總教練黃郁翔點評此役打擊正常發揮，在先搶到分數後能一鼓作氣拉開比數，「每次來這邊都打不錯，我們冠軍都是在花蓮，去台東就打不出來。」

包含3局無失分拿下勝投的李鑫在內，三星國小幾乎各個是「小辣椒」，平均身高139公分。黃郁翔形容李鑫雖然身材小隻但是爆發力佳，投、打、跑、守都出色，在中外野時守備範圍遼闊，頗有學長岳政華的影子。

李鑫自評投球表現及格，對於把最後一名打者觸身球保送而退場耿耿於懷。因為從四年級就在陣中，他當時也有參與到前年的冠軍時刻，這次開心拿到關懷盃第2冠，未來想繼續朝旅美夢想前進，希望能和偶像柯敬賢一樣加入道奇。

青少棒組冠軍戰則上演「花東對決」，台東體中用14支安打擊退三民國中，首次在關懷盃嚐到登頂滋味。總教練歐鴻齊指出，此行團隊表現漸入佳境，首戰跌跌撞撞，之後接連挺過強敵，「他們感受到團結的力量，相信往後會更有信心，繼續在場上快樂打棒球。」

開賽落後的台東體中在2局上攻得4分反超比數，其中就包含「核彈頭」林恩的超前3分彈。繳出猛打賞的他，個人挹注5分打點，賽後笑談這趟敲了3轟，是升上國中後首次扛出全壘打牆，「可能這球場比較小。」因為剛進國中時才149公分，他為了長高特別補充營養品，如今長到177公分不只享有身材優勢，力量也加倍，不管投球、跑步、打擊都進步許多。

從國小三年級打到國中三年級，林恩總共參與了6屆關懷盃，總算趕在最後一次報名機會拿到冠軍，為自己留下完美句點。

閉幕典禮上，原棒協理事長王勝偉感謝所有前來赴會的參與者，包含選手、教練、會員和志工，因為大家的付出讓賽會精彩且順利，也喊話明年相約臺東，再一次齊聚感受原住民棒球狂熱。 台東體中首度在關懷盃奪冠，由原棒協理事長王勝偉頒獎。圖／原棒協提供 埔添tigers替日本達成關懷盃軟式少棒組3連霸。圖／原棒協提供