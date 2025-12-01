中職／徐若熙引爆日美職搶人 韓媒憂台灣棒球進步飛速更威脅

歷經日本職棒與美國職棒的爭奪戰之後，備受矚目的味全龍王牌投手徐若熙將會以3年近千萬美元（約3億台幣）的價碼加盟豪門勁旅福岡軟銀。

對於這項消息，韓媒《SPOTV News》甚至特別撰文報導，點出台灣棒球已經邁向新紀元，認為「韓國棒球有麻煩了，是不是連台灣都追不上了嗎？竟然讓日美同時競爭，我們韓國還有這樣等級的投手嗎？」

報導指出，徐若熙近幾年受到不少球隊注目，在今年《The Athletic》公布的大聯盟自由球員前50名排行榜中，高居第34名，還比韓籍游擊手金河成來得高。透過徐若熙轉戰軟銀的制度，原母隊味全龍可以獲得的入札金大約200萬美元，足以支付球隊兩年的洋將薪資

韓媒分析，徐若熙自業餘時期便在國際賽嶄露頭角，尤其U18時對日本隊展現壓制力，早已讓日本球界將他列為「未來必須警戒的台灣投手」。儘管身高不到180公分，但徐若熙擁有最速158公里的高轉速速球，搭配強力垂直尾勁，補足體型劣勢。

此外，徐若熙的控球和速球掌控能力出色，擅長攻擊高點，具備反向滑切球、變速球與曲球等多樣化球路，被日媒評價為「在日本也能勝任先發輪值的等級」。

軟銀同樣看準他的即戰力，以遠高於一般美國外援初年薪水的待遇將他網羅。若包含入札金，軟銀每年在徐若熙身上的投入將達400萬美元，與頂級大聯盟外援相當，足見球團期待值。

內文提到，徐若熙的旅日也象徵近年台灣棒球實力快速提升。如今越來越多台灣菁英投手高中畢業後直接與MLB簽約，目前已有數人站上2、3A，等待上大聯盟的機會。這批20歲出頭的年輕投手戰力，只要在國際賽集結，已被視為不可忽視的對手，特別是在短期賽事中。

韓媒也提出警示，認為韓國必須更加警惕和重視這樣的趨勢發展，尤其在近幾年來，韓國國家隊面對中華隊已經沒有保證贏球的本錢，還在重要國際賽屢屢吞敗。對韓國棒球界而言，更能感受到來自台灣棒球的追趕壓力。

報導直言，如今KBO能同時吸引美、日球探青睞的本土巔峰投手屈指可數，「除了安佑鎮外，像是文東柱、元兌仁、郭斌等20多歲新世代投手，是否有比徐若熙實力更好，也難以斷言。」