日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

日本職棒軟銀鷹隊挖角徐若熙，傳出3年合約總值15億日圓（約台幣3億元），這位25歲的強投的實際年薪仍待正式公布，不過從日本職棒各隊球員明年已知身價看來，徐若熙旅日生涯起步就是頂級水準。

根據日媒最近透露的數字，徐若熙這份合約平均年薪達5億日圓，將創下旅日球員最高薪紀錄，就連日職球員能達到如此高身價也不多，軟銀高層對他的評價和期待可想而知。

截至今天為止，日職各隊確定明年球季薪資的本土球員只有3人達到5億日圓，軟銀外野手近藤健介5億5千萬日圓最高，養樂多隊內野手山田哲人、樂天隊內野手淺村榮斗都是5億，軟銀老將柳田悠岐遭減薪1億後降到3億7千萬，暫時排名第4、也是隊上第2高薪球員，12隊合計33名球員年薪破億。

再次今年球季為例，日職年薪最高是巨人隊洋投馬丁尼茲（Raidel Martinez）12億日圓，軟銀洋投莫尼洛（Livan Moinelo）、歐蘇納（Roberto Osuna）都是10億，養樂多重砲村上宗隆6億在本土球員排名第1，總共只有12人年薪5億以上，想要達到這個數字真的不容易。