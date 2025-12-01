羅東運動公園棒球場整修改善 可望爭取中華職棒到宜蘭比賽

9年前，中信兄弟與統一獅在宜蘭羅東運動公園棒球場比賽時突然發生跳電，全場譁然，加上場地設施不夠完善，9年來未再辦過職棒賽事。宜蘭縣政府今年5月啟動球場整修，代理縣長林茂盛今前往了解工程進度，預計明年3月完工後，可望爭取中華職棒到宜蘭比賽。

中華職棒經常在各地舉辦大小賽事，宜蘭近年來雖有邀請到羅東棒球場比賽，但沒有隊伍願意來，最主要是擔心球場設施不夠完善及地面不平整，可能造成球員受傷，可容納觀眾座位數不夠，未能符合經濟效益。

縣政府去年向中央爭取經費，著手改善球場設備，縣府表示，羅東運動公園棒球場及游泳池改善工程獲中央補助4500萬元，其中改善棒球場就占了3360萬元，目前施工進度超過20％，預計明年3月可以完工。

縣府另外編2000萬元預算，在內野看台裝設2800個座椅，更新照明燈具，這部分預計明年1月動工，將與球場整修工程同步完成，屆時可以把參賽容納人數提升到8000人，有助於爭取中職球隊到宜蘭比賽。

代理縣長林茂盛今天視察包括球員服務及管理空間（通路平台、門廳空間、重訓室、球員休息室、球員準備區）、球場設施（新設圍欄、防撞墊、紅土草地、排水設施、本壘板、壘包更新）、民眾服務空間（屋面看台、樓梯及樑架防雨）等多項設施優化及更新。

羅運棒球場是宜蘭唯一符合標準的棒球比賽場地，縣體育會棒球委員會主委游本力說，已經與中華職棒大聯盟聯繫，邀請職棒明年3月到羅運棒球場舉辦熱身賽，並爭取在下半年度安排例行賽，初步已有2支球隊表達有願意到宜蘭比賽。 宜蘭縣政府今年5月啟動羅東運動公園棒球場整修，預計明年3月完工，把座位數提升到容納8000人觀看。圖／縣府提供 宜蘭縣政府今年5月啟動羅東運動公園棒球場整修，預計明年3月完工，把座位數提升到容納8000人，以利爭取中華職棒到宜蘭比賽。記者戴永華／攝影 宜蘭縣政府今年5月啟動羅東運動公園棒球場整修，預計明年3月完工，把座位數提升到可容納8000人觀看，以利爭取中華職棒到宜蘭比賽。圖／縣府提供