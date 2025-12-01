中職／明年拚200轟、百轟俱樂部 兩門龍砲可望達到里程碑

味全龍隊今年表現不振，年度戰績55勝1和64敗排名第5，不過團隊71支全壘打只落後統一獅隊的85支，領先其他4隊，隊上兩名球員明年有機會分別達到生涯第200轟、100轟紀錄，分別是朱育賢、吉力吉撈．鞏冠，尤其吉力吉撈完成百轟看來毫無問題。

中職開打36年只有林智勝（305轟）、張泰山（289轟）、林泓育（216轟）、林益全（210轟）達到200支全壘打以上，彭政閔帶著192轟紀錄退休，朱育賢目前184轟排名第6，明年只要正常出賽，加入「200轟俱樂部」的可能性不小。

朱育賢2016年從Lamigo桃猿隊展開中職生涯，新人球季起連續10年達到單季二位數全壘打，寫下中職新紀錄，今年轉戰龍隊出賽98場締造15轟，也是個人近4年最佳數字，明年維持身體健康應該很有看頭。

中職歷年共有27名球員完成百轟紀錄，詹子賢本季達到里程碑，接下來最接近是郭嚴文98轟、王柏融96轟、吉力吉撈．鞏冠95轟、林立93轟，其餘打者都不到90轟。

郭嚴文本季出賽46場未開轟，最近遭龍隊列為戰力外，未進60人保留名單；王柏融出賽109場只有4轟，寫下個人中職生涯6年單季最少轟紀錄；吉力吉撈．鞏冠全勤出賽120場，以24轟在全聯盟排名第2，只落後全壘打王魔鷹1轟。

龍隊今年有3位球員達到二位數全壘打，劉基鴻剛好達到10轟，吉力吉撈．鞏冠當然是火力最猛的重砲，最近3季都達20轟以上、合計70轟，明年搶在王柏融之前達到百轟，看來問題不大。