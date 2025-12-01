中職／李雅英穿著性感白色薄紗露出肌膚 網：世上真的有天使
進入12月雪白的季節，中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊李雅英，於今天在個人IG上傳穿著白色薄莎天使裝，並用韓文說，「因為現在是12月」，讓網友為之瘋狂，紛紛留言，「世上真的有天使。」
中華職棒進入休賽季，不過，她仍不忘與台灣粉絲進行互動，包括12月13日在高雄夢時代舉行「李雅英見面會」，以及當天在同一地點出演「出演 OPEN!DREAM WORLD 夢想演唱會」。
今天李雅英上傳美美照片，網友留言說，「聖誕天使降臨」、「雅英天使來了」、「阿勇(雅英暱稱)好可愛。」
