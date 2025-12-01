日職／軟銀總觀眾人數長年獨霸洋聯 徐若熙人氣值得期待

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙將轉戰軟銀。資料照
日本職棒軟銀鷹隊將以3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，明年挑戰2連霸，這支不少台灣球迷熟悉的日職勁旅，一直是太平洋聯盟人氣最高的球隊，本季主場平均觀眾達38281人，徐若熙未來人氣值得期待。

日職今年858場例行賽吸引2704萬286人次進場，阪神虎隊主場平均41722人排名第1、巨人隊39761人居次，兩聯盟人氣最高的球隊在總冠軍賽交手，軟銀4勝1敗扳倒版神，奪下隊史第12座「日本一」頭銜。

日職在2020、21年受到疫情影響，進場人數受到嚴格限制，軟銀主場平均降到8879、6508人，接下來連續4季總觀眾人數回升至224萬到272萬之間，每年穩居洋聯之首，在日職只落後阪神和巨人，阪神平均41722人也是唯一突破4萬大關的球隊。

軟銀主場以福岡巨蛋為主，本季71場主場比賽湧進271萬7929人、單場平均38281人，明年如果再奪總冠軍，封王次數將追平西武獅隊，並列日職史上第2，巨人22冠穩居龍頭。

古林睿煬、孫易磊效力的日本火腿隊，本季71場主場223萬2364人進場，單場平均31442人在洋聯排名第2；擁有林安可的西武173萬2073人、單場平均24395人，以及宋家豪效力的樂天隊170萬7349人、單場平均23713人，兩隊人氣是日職最後兩名。

