快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／味全龍教練傳海嘯級異動 一軍打5年首席教練已換5人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍首席教練高須洋介未續留。資料照
味全龍首席教練高須洋介未續留。資料照

味全龍隊季前大撒幣補強卻成效不彰，季後進行教練團異動，傳出包括兩位首席教練都下台，這也讓龍隊在一軍的5年賽季已經歷任5位首席教練，總教練雖一路走來始終如一都是葉君璋，但首席教練已換過一波又一波。

龍隊今年上半季、下半季、全年度都只打下第五名，季後針對教練團展開大規模重組、進行「瘦身」作業，3位外籍教練都未續留，其中首席教練高須洋介、一軍投手統籌教練羅曼約滿不續，一軍打擊教練克魯茲退休，球團重新部署具備大聯盟資歷的外籍打擊、投手教練。

味全龍隊外籍打擊教練克魯茲未續留。圖／味全龍隊提供 陳宛晶
味全龍隊外籍打擊教練克魯茲未續留。圖／味全龍隊提供 陳宛晶

此外，首席教練林瑋恩、 二軍打擊教練吳宗峻、一軍助理跑壘教練高孝儀也都傳出未獲續約，前兩人都是龍隊開始重組時就來到葉君璋麾下，先以教練兼選手的身分幫助當時人手仍不足的龍隊，後來轉任教練，高孝儀則在2023年來到龍隊，在總冠軍賽有不俗表現，成為該年奪冠班底，季後引退後轉任教練。

兩位首席教練都下台，至此龍隊5年一軍賽季已經撤換5位首席教練，2021年由陳志偉擔任首席教練，接下來在2022年為外籍教練塞曼，2023年配備雙首席林瑋恩、張建銘，2024年季中張建銘更換為高須洋介。

林瑋恩 葉君璋 高孝儀

延伸閱讀

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

中職／宋文華連2年被戰力外 發長文向龍獅兩隊道歉、說明身體現況

中職／王維中下一步已有其他球隊探詢 與龍隊保持溝通

中職／龍隊亮牌！王維中、郭嚴文、宋文華都不在60人名單

相關新聞

日職／軟銀總觀眾人數長年獨霸洋聯 徐若熙人氣值得期待

日本職棒軟銀鷹隊將以3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，明年挑戰2連霸，這支不少台灣球迷熟悉的日職勁旅，一直是...

中職／味全龍教練傳海嘯級異動 一軍打5年首席教練已換5人

味全龍隊季前大撒幣補強卻成效不彰，季後進行教練團異動，傳出包括兩位首席教練都下台，這也讓龍隊在一軍的5年賽季已經歷任5位...

中職／林子偉收WBC徵詢先觀望 評估自身身體狀況

來自中華隊的世界棒球經典賽徵詢，樂天桃猿隊林子偉目前觀望中，他透露還是要看身體狀況能否負荷，若能恢復到80到100%，自...

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過...

黑豹旗／平鎮穩奪隊史第8冠 羅工驚奇演出博掌聲

中信盃黑豹旗冠軍賽今天在新莊棒球場開打，平鎮高中與羅東高工的新鮮對決戲碼，吸引約5000人擠滿內野一層看台，為羅工加油的...

中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。