中職／味全龍教練傳海嘯級異動 一軍打5年首席教練已換5人
味全龍隊季前大撒幣補強卻成效不彰，季後進行教練團異動，傳出包括兩位首席教練都下台，這也讓龍隊在一軍的5年賽季已經歷任5位首席教練，總教練雖一路走來始終如一都是葉君璋，但首席教練已換過一波又一波。
龍隊今年上半季、下半季、全年度都只打下第五名，季後針對教練團展開大規模重組、進行「瘦身」作業，3位外籍教練都未續留，其中首席教練高須洋介、一軍投手統籌教練羅曼約滿不續，一軍打擊教練克魯茲退休，球團重新部署具備大聯盟資歷的外籍打擊、投手教練。
此外，首席教練林瑋恩、 二軍打擊教練吳宗峻、一軍助理跑壘教練高孝儀也都傳出未獲續約，前兩人都是龍隊開始重組時就來到葉君璋麾下，先以教練兼選手的身分幫助當時人手仍不足的龍隊，後來轉任教練，高孝儀則在2023年來到龍隊，在總冠軍賽有不俗表現，成為該年奪冠班底，季後引退後轉任教練。
兩位首席教練都下台，至此龍隊5年一軍賽季已經撤換5位首席教練，2021年由陳志偉擔任首席教練，接下來在2022年為外籍教練塞曼，2023年配備雙首席林瑋恩、張建銘，2024年季中張建銘更換為高須洋介。
