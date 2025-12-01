中信盃黑豹旗 平鎮高中奪冠

中國信託商業銀行冠名贊助第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，二一二支隊伍經過逾一個月激戰，最終由平鎮高中以四比一擊敗羅東高工拿下冠軍，新莊棒球場湧入逾五千名觀眾，創下賽史冠軍賽進場人數最高紀錄。

面對青棒強權平鎮高中，羅東高工展現絕佳韌性，最終雖落敗仍寫下隊史最佳成績，平鎮高中則勇奪校史第八冠；本屆女子組賽事由士林高商摘下后冠。

中信盃黑豹旗為全台最大規模青棒賽事，閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、中華民國棒球協會副理事長趙士強及中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑共同出席。

趙士強表示，辜仲諒理事長將特別邀請兩位日本著名資深教練，十二月十六日來台替黑豹旗教練教育訓練，學習新技術和觀念，黑豹旗冠亞軍也將與日本球隊比賽，不論是教練還是球員，都能進行國際交流。

高人傑表示，棒球凝聚國人向心力，是最值得投資的產業，中國信託連續十一年冠名贊助中信盃黑豹旗，培育出許多國手，同時感謝運動部及中華棒協促成「台灣黑豹旗」與「日本甲子園」交流賽事，拓展青棒視野、扎根基層棒球。

中信盃黑豹旗賽事落幕，「中信盃台日高中棒球對抗賽」接棒。十二月廿五日至廿七日在新莊棒球場，台灣派出黑豹旗冠亞軍平鎮高中及羅東高工，日本則由今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手新垣有絃領軍的「九州聯隊」，以及日本秋季北海道大會優勝隊伍北照高校等校組成的「北海道聯隊」出賽。