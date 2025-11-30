鼓勵女子棒球 辜仲諒：盼政府企業民間攜手 讓台灣棒球越來越強

2025台灣女子棒球聯賽30日在台中洲際棒球場舉辦閉幕暨頒獎典禮，由開曼英利女子棒球隊封王。中華民國棒球協會理事長辜仲諒霸氣的表示，「台中洲際棒球場隨時用」，同時也期盼政府、企業、民間攜手，讓台灣棒球越來越強。

今日頒獎典禮由副總統蕭美琴、立法委員何欣純、運動部次長鄭世忠、台中市副市長黃國榮、運動局長游志祥，以及來自女子棒球與棒球界多位重要貴賓共同出席，包括台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤、理事長錢欣婷、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏等人，一同見證 2025 球季的精彩與圓滿落幕。

辜仲諒致詞時指出，台灣女子棒球目前排名世界第五、亞洲第二，台灣曾是世界排名第二。11月初他前往杭州觀看亞洲女子棒球錦標賽台日冠亞軍戰，台灣連續四屆拿下亞軍，中華隊的拚勁令他非常感動。

辜仲諒勉勵在場的女子棒球選手堅持夢想、努力訓練，只要團結一致、永不放棄，冠軍就有機會到手，「你們的努力，我都看在眼裡，你們是台灣的驕傲。」他強調，台灣棒球要強，不僅要靠政府努力，企業、民間也應共同合作，只要政府、企業、民間攜手，相信台灣棒球將會越來越強。