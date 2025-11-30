快訊

黑豹旗／羅工棒球隊以黑馬之姿勇奪亞軍 林燈基金會資助球隊創造奇蹟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年高三的郭靖源（右一）是球隊的主力投手，這次以絕佳防禦率獲得投手獎。圖／中信盃黑豹旗提供
今年高三的郭靖源（右一）是球隊的主力投手，這次以絕佳防禦率獲得投手獎。圖／中信盃黑豹旗提供

成軍6年的宜蘭羅東高工棒球隊，在中信盃黑豹旗青棒賽中展現強勁實力與驚人韌性，從原本不看好到一路闖進冠亞軍賽，今天冠軍之戰敗給「大魔王」平鎮高中，但創下網路聲量及全國知名度，雖敗猶榮，而背後默默資助這支球隊的是林燈文教公益基金會，陪伴球隊得以成長茁壯的重要支撐。

羅工棒球隊過去在黑豹旗青棒賽的最好成績是32強，這次比賽一路挺進，原本目標是前8強，沒想到能夠打進冠亞軍戰，被譽為黑豹旗今年最大「黑馬」。今天下午冠軍賽，對上桃園的鎮平高中，可惜以4比1落敗，但觀眾支持熱情不減，肯定羅工亮眼表現已創下奇蹟，雖敗猶榮。

羅東高工棒球隊最早從無到有、從被質疑到寫下歷史，現今成為一支可敬的勁旅，其實背後是林燈文教公益基金會自2019年起啟動培育計畫，把原本屬於軟式棒球的社團，提升為木棒球隊，從訓練場地、宿舍、球衣球具、營養補給到訓練師資等全面投入資源。

基金會陪伴著球隊走過草創與低潮，對球員的照顧不僅止於經費挹注，更關懷著每位孩子的身心狀態。過去即便球隊在比賽中落敗，林燈集團總裁林孝信不忘叮嚀「帶他們去吃點好吃的，幫他們打打氣！」希望球員不要只記得輸球的挫折，而是感受到被支持、被理解的溫暖。

這次羅工出發參加黑豹旗賽事前，基金會董事林明昇為球隊加油打氣，承諾若能挺進16強，帶全隊享用高檔牛排；球隊順利闖進8強時，再度加碼致贈球員大紅包，還允諾「如果拿下冠軍賽，就帶大家到日本7日遊！」鼓勵選手勇敢追夢。

教練蕭良吉表示，他當教練30幾年，第一次感受到有單位如此全力支持棒球運動，讓他很有本錢去招球員進來，「我很自豪跟家長說：你的孩子只要穿一件內褲來就好，其他都有人幫忙準備好！」羅工青棒是最幸福的球隊。

教練何昱德透露，選手需要累積實戰經驗，才能修正方向，目前40名球員每月至少都會出去打一次盃賽，每年至少打10個盃賽，但每次出去比賽都是龐大開銷，如果沒有基金會支援，不可能在短時間打出成績。

隨著球隊實力逐年提升，今年也為隊史迎來重要里程碑，首次有3名球員進入中華職棒舞台，包括何宗旂加入味全龍、吳伯賢加入統一獅、陳彥廷加入台電，不僅是球員個人榮耀，也象徵羅東高工青棒開花結果，證明只要給孩子時間與舞台，夢想終將發光。

羅東高工棒球隊今天以黑馬之姿，獲頒隊史首座黑豹旗亞軍獎盃，成了「宜蘭之光」。圖／中信盃黑豹旗提供
羅東高工棒球隊今天以黑馬之姿，獲頒隊史首座黑豹旗亞軍獎盃，成了「宜蘭之光」。圖／中信盃黑豹旗提供
羅東高工棒球隊今年在中信盃黑豹旗青棒賽屢創佳績，最後奪下亞軍，刷新隊史最佳紀錄。圖／中信盃黑豹旗提供
羅東高工棒球隊今年在中信盃黑豹旗青棒賽屢創佳績，最後奪下亞軍，刷新隊史最佳紀錄。圖／中信盃黑豹旗提供
羅東高工校長洪重賢今天親自到現場，為球員們加油打氣。圖／中信盃黑豹旗提供
羅東高工校長洪重賢今天親自到現場，為球員們加油打氣。圖／中信盃黑豹旗提供
6年前，林燈文教公益基金會啟動羅工棒球隊的長期培育計畫，一路陪伴球隊從初期的乏人問津，蛻變成為宜蘭具代表性的青棒勁旅；前排左起林燈文教公益基金會董事長林明昇、羅東高工前校長廖俊仁。圖／基金會提供
6年前，林燈文教公益基金會啟動羅工棒球隊的長期培育計畫，一路陪伴球隊從初期的乏人問津，蛻變成為宜蘭具代表性的青棒勁旅；前排左起林燈文教公益基金會董事長林明昇、羅東高工前校長廖俊仁。圖／基金會提供
林燈基金會不僅優化培訓環境，也支持球員考取技職丙級證照，圖為今年考取證照的李信謙（右一）和顏翊展（右二），獲頒獎學金；左起何昱德教練、羅東高工校長洪重賢、中保科技集團總裁林孝信。圖／基金會提供
林燈基金會不僅優化培訓環境，也支持球員考取技職丙級證照，圖為今年考取證照的李信謙（右一）和顏翊展（右二），獲頒獎學金；左起何昱德教練、羅東高工校長洪重賢、中保科技集團總裁林孝信。圖／基金會提供

