台灣女子棒球聯賽今熱血封王！辜仲諒霸氣相挺：洲際球場隨時用

2025台灣女子棒球聯賽今在台中洲際棒球場舉辦閉幕暨頒獎典禮，由開曼英利女子棒球隊封王。副總統蕭美琴說，熱愛棒球不分性別，熱情更不該被框架，期盼女子棒球能在台灣開花。中華棒協理事長辜仲諒更是霸氣相挺，「台中洲際棒球場隨時用」。

今天的頒獎典禮，除表揚獲獎球隊外，並成立U16女棒隊。包括蕭美琴、台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤、中職大聯盟會長蔡其昌、辜仲諒、運動部次長鄭世忠、立委何欣純、台中市副市長黃國榮等人出席。

吳思瑤說，女子棒球聯賽從首屆的5隊，到今年第6屆場上有13隊，在運動性別平權上，有翻天覆地的躍進，尤其今年國家成立運動部，相信國家會用更多資源支持熱愛運動的台灣人，也會用體育做最棒的外交。

辜仲諒說，蕭美琴熱愛棒球，他當初邀請蕭美琴任台灣女子棒球運動推廣協會理事長，剛好當時蕭美琴要接任駐美代表，因此由吳思瑤接任。他答應吳思瑤，台中洲際棒球場隨時要用，跟他講一聲。

辜仲諒指出，台灣女棒在亞洲排行第二，僅次於日本，今年他到中國大陸觀看亞洲盃女子棒球錦標賽冠軍賽，由台日爭冠，台灣隊很努力，看了很感動，因為日本是職業隊，台灣是業餘隊，能夠打到那樣水準已經不容易。

蕭美琴致詞時表示，熱愛棒球不分性別，熱情更不該被框架，有夢想的人更值得被擁抱，20多年前女子棒球協會第一次要借天母球場時，大家都不相信女性也可以打棒球，一直懷疑是講錯了，是不是要講壘球，但吳思瑤從20多年前從為了女子棒球去租借天母棒球場，到今天辜仲諒「阿莎力」，隨時都可以用到台中洲際棒球場。

蕭美琴指出，這20年她要感謝很多人，要感謝選手的努力與拚勁，以及支持的家人、教練、裁判及背後贊助的廠商團隊，讓熱愛棒球的女性可以打，辜仲諒說黑豹旗聯賽，參與女性選手逾300人，這都是未來女子聯賽重要的生力軍，期盼透過相互支持，讓女子棒球能在台灣開花，也能獲得大家的肯定與加油聲。 台灣女子棒球聯賽今在台中洲際棒球場舉辦閉幕暨頒獎典禮。記者趙容萱／攝影 台灣女子棒球聯賽今在台中洲際棒球場舉辦閉幕暨頒獎典禮，並同步並成立U16女棒隊。記者趙容萱／攝影