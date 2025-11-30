快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

黑豹旗／把新莊變宜蘭主場 羅東高工亞軍改寫紀錄再拚大目標

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
黑豹旗青棒賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，羅東高工拿下亞軍。記者葉信菉／攝影
黑豹旗青棒賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，羅東高工拿下亞軍。記者葉信菉／攝影

羅東高工過去在全國性大賽最佳打到第6名，今年在黑豹旗一路闖進冠軍戰，直到今天以1：4不敵平鎮高中，但也取得隊史最佳的亞軍成績，同時改寫宜蘭縣在黑豹旗最佳成績，總教練何昱德感受到縣民的滿滿熱情。

新莊棒球場今天進場觀眾幾乎擠滿內野一層看台，估計人數約5000人，其中不少人都在為羅東高工加油，何昱德透露，學校包了兩台遊覽車，也有家長自行來應援，「對方可能常打冠軍賽，對我們宜蘭縣縣民來說很振奮，自己縣的高中球隊是第一次在大賽打到冠軍賽。」

雖然從平鎮兩位投手吳丞顥、伍識均手中只攻下1分，但羅工全場敲出4支安打有3支長打，包含第4局靠著陳彥辰、楊家源兩支二壘安打拿分，另一支是第5局顏楷庭的三壘安打。

何昱德表示，為了準備黑豹旗有特別針對速球訓練，也了解到賽程後段會遇到球速更快的投手，透過發球機、投球距離拉近等方式，讓球員適應速球，今天的打擊算是符合預期，「因為我對他們的期望很高。」

今天比賽結束後，羅東高工選手集合後一起鼓掌，何昱德表示，選手已經打得很好，請他們給自己掌聲，也要謝謝看台上、在宜蘭支持球隊的人，「沒有他們的支持，不會有今天的成績。」

羅東高工今年靠著不少高一扛起先發，能夠一路打到冠軍戰，也讓何昱德有著不小期待，希望這批選手能夠持續強化身體素質、技術，未來繼續以冠軍為目標。

黑豹旗青棒賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，羅東高工派出林頡廷擔任先發投手出戰平鎮高中。記者葉信菉／攝影
黑豹旗青棒賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，羅東高工派出林頡廷擔任先發投手出戰平鎮高中。記者葉信菉／攝影
羅東高工在今年第13屆黑豹旗青棒賽奪下亞軍，其中郭靖源獲投手獎。記者葉信菉／攝影
羅東高工在今年第13屆黑豹旗青棒賽奪下亞軍，其中郭靖源獲投手獎。記者葉信菉／攝影

黑豹旗 平鎮高中

延伸閱讀

黑豹旗／林維恩鼓勵「美國見」 吳丞顥冠軍賽奪勝感榮幸

黑豹旗／羅東高工奪下亞軍創隊史最佳成績 林茂盛：宜蘭以你們為榮

黑豹旗／平鎮8冠立障礙 教頭自豪：選手穩定性數一數二

歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園

相關新聞

中職／林子偉收WBC徵詢先觀望 評估自身身體狀況

來自中華隊的世界棒球經典賽徵詢，樂天桃猿隊林子偉目前觀望中，他透露還是要看身體狀況能否負荷，若能恢復到80到100%，自...

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過...

黑豹旗／平鎮穩奪隊史第8冠 羅工驚奇演出博掌聲

中信盃黑豹旗冠軍賽今天在新莊棒球場開打，平鎮高中與羅東高工的新鮮對決戲碼，吸引約5000人擠滿內野一層看台，為羅工加油的...

中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大...

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：...

黑豹旗／把新莊變宜蘭主場 羅東高工亞軍改寫紀錄再拚大目標

羅東高工過去在全國性大賽最佳打到第6名，今年在黑豹旗一路闖進冠軍戰，直到今天以1：4不敵平鎮高中，但也取得隊史最佳的亞軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。