黑豹旗／把新莊變宜蘭主場 羅東高工亞軍改寫紀錄再拚大目標

羅東高工過去在全國性大賽最佳打到第6名，今年在黑豹旗一路闖進冠軍戰，直到今天以1：4不敵平鎮高中，但也取得隊史最佳的亞軍成績，同時改寫宜蘭縣在黑豹旗最佳成績，總教練何昱德感受到縣民的滿滿熱情。

新莊棒球場今天進場觀眾幾乎擠滿內野一層看台，估計人數約5000人，其中不少人都在為羅東高工加油，何昱德透露，學校包了兩台遊覽車，也有家長自行來應援，「對方可能常打冠軍賽，對我們宜蘭縣縣民來說很振奮，自己縣的高中球隊是第一次在大賽打到冠軍賽。」

雖然從平鎮兩位投手吳丞顥、伍識均手中只攻下1分，但羅工全場敲出4支安打有3支長打，包含第4局靠著陳彥辰、楊家源兩支二壘安打拿分，另一支是第5局顏楷庭的三壘安打。

何昱德表示，為了準備黑豹旗有特別針對速球訓練，也了解到賽程後段會遇到球速更快的投手，透過發球機、投球距離拉近等方式，讓球員適應速球，今天的打擊算是符合預期，「因為我對他們的期望很高。」

今天比賽結束後，羅東高工選手集合後一起鼓掌，何昱德表示，選手已經打得很好，請他們給自己掌聲，也要謝謝看台上、在宜蘭支持球隊的人，「沒有他們的支持，不會有今天的成績。」

羅東高工今年靠著不少高一扛起先發，能夠一路打到冠軍戰，也讓何昱德有著不小期待，希望這批選手能夠持續強化身體素質、技術，未來繼續以冠軍為目標。 黑豹旗青棒賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，羅東高工派出林頡廷擔任先發投手出戰平鎮高中。記者葉信菉／攝影 羅東高工在今年第13屆黑豹旗青棒賽奪下亞軍，其中郭靖源獲投手獎。記者葉信菉／攝影