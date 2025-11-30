黑豹旗／林維恩鼓勵「美國見」 吳丞顥冠軍賽奪勝感榮幸

平鎮高中今天靠著兩任投手壓制，以4：1擊敗羅東高工奪下隊史在黑豹旗的第8冠，先發5局失1分的吳丞顥拿下勝投，賽後學長林維恩更直接鼓勵「美國見」。

吳丞顥在冠軍戰5局被敲3支安打，唯一在4局上因為被陳彥辰、楊家源敲出2支二壘安打才掉分，另有4次三振、1次四壞保送；接手的伍識均則投出2局2K、被敲1支安打無失分表現，也拿下救援成功。

平鎮畢業的林維恩今年在運動家隊從1A一路升到2A，是備受期待的新星，與吳丞顥有著好交情，賽後還加入記者訪問團，談到這位學弟直呼：「他很棒，希望有機會美國相見。」至於跟當年的自己相比可以打幾分？林維恩笑說：「90分，還有10分讓他們追。」

吳丞顥以旅外為目標，被林維恩鼓勵也很開心，「他是台灣大球星，能被他這樣說是榮幸，也想追隨他的腳步。」這次的賽事也讓吳丞顥認為心態有所進步，「之前投一顆壞球就想東想西，現在情緒不會起起伏伏。」

至於自己今天的表現，吳丞顥認為只有75分，因為2顆失投球被對手掌握而掉分，「他們滿纏的，2好球之後都能夠破壞，不會輕易揮空。」