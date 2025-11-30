羅東高工奪黑豹旗青棒亞軍創隊史最佳成績 林茂盛：宜蘭以你們為榮
備受矚目的中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰今天下午登場，代表宜蘭出征的羅東高工棒球隊歷經多場硬仗，一路殺進決賽，代理縣長林茂盛特地到場加油打氣，擔任開球嘉賓，雖然羅工最後以4:1惜敗拿到亞軍，但已經寫下隊史最佳紀錄，也是近年來宜蘭基層棒球在黑豹旗賽場上的最亮眼成績。
羅東高工在過往黑豹旗最佳紀錄為32強，今年一路過關斬將，把隊史紀錄推進到冠軍戰，寫下屬於羅東高工的「傳奇黑馬故事」。今天冠亞軍戰，羅東高工對上素有「大魔王」之稱的桃園平鎮高中，賽前，宜蘭代理縣長林茂盛受邀擔任開球嘉賓，投出充滿氣勢的一球為比賽揭幕。
決賽現場氣氛未演先轟動，來自宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，整齊劃一的加油聲，震耳欲聾；林茂盛賽前向教練團與球員致意，全程與大家一同吶喊助威，每當球員有精彩美技或關鍵安打，現場歡呼聲此起彼落。
儘管得分結果不盡如人意，現場也有嘆息聲，但是在頒獎典禮上，林茂盛陪同球員領取亞軍獎盃，觀眾仍給予熱情掌聲，肯定這支「黑馬」勁隊雖敗猶榮，表現不俗，感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。
林茂盛表示，能從全國上百支隊伍中脫穎而出站上決賽舞台，證明了羅工健兒的實力絕對是全國頂尖。他在賽後更溫暖勉勵選手們，已經打了一場最精彩的比賽，你們展現的拚搏精神與毅力，「在我心中就是冠軍」！「宜蘭以你們為榮！」期勉宜蘭健兒整軍經武，明年捲土重來。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言