羅東高工奪黑豹旗青棒亞軍創隊史最佳成績 林茂盛：宜蘭以你們為榮

備受矚目的中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰今天下午登場，代表宜蘭出征的羅東高工棒球隊歷經多場硬仗，一路殺進決賽，代理縣長林茂盛特地到場加油打氣，擔任開球嘉賓，雖然羅工最後以4:1惜敗拿到亞軍，但已經寫下隊史最佳紀錄，也是近年來宜蘭基層棒球在黑豹旗賽場上的最亮眼成績。

羅東高工在過往黑豹旗最佳紀錄為32強，今年一路過關斬將，把隊史紀錄推進到冠軍戰，寫下屬於羅東高工的「傳奇黑馬故事」。今天冠亞軍戰，羅東高工對上素有「大魔王」之稱的桃園平鎮高中，賽前，宜蘭代理縣長林茂盛受邀擔任開球嘉賓，投出充滿氣勢的一球為比賽揭幕。

決賽現場氣氛未演先轟動，來自宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，整齊劃一的加油聲，震耳欲聾；林茂盛賽前向教練團與球員致意，全程與大家一同吶喊助威，每當球員有精彩美技或關鍵安打，現場歡呼聲此起彼落。

儘管得分結果不盡如人意，現場也有嘆息聲，但是在頒獎典禮上，林茂盛陪同球員領取亞軍獎盃，觀眾仍給予熱情掌聲，肯定這支「黑馬」勁隊雖敗猶榮，表現不俗，感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。

林茂盛表示，能從全國上百支隊伍中脫穎而出站上決賽舞台，證明了羅工健兒的實力絕對是全國頂尖。他在賽後更溫暖勉勵選手們，已經打了一場最精彩的比賽，你們展現的拚搏精神與毅力，「在我心中就是冠軍」！「宜蘭以你們為榮！」期勉宜蘭健兒整軍經武，明年捲土重來。 宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情的喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供 宜蘭代理縣長林茂盛、議長張勝德及黃琤婷縣議員（左至右）等人，前往新莊棒球場，全程幫羅東高工棒球隊加油打氣。圖／縣府提供 羅東高工棒球隊拚戰到最後一刻，雖敗猶榮。圖／縣府提供 羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供 宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供 宜蘭代理縣長林茂盛擔任冠亞軍賽的開球嘉賓。圖／縣府提供 民進黨縣黨部主委邱嘉進與縣長參選人林國漳等人在羅東高工觀看直播，加油打氣。圖／讀者提供 羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供