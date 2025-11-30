快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

羅東高工奪黑豹旗青棒亞軍創隊史最佳成績 林茂盛：宜蘭以你們為榮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛親自到球場向選手們加油打氣，感謝這支勇猛球隊，創下隊史奇蹟，帶給宜蘭人滿滿榮耀與感動。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛親自到球場向選手們加油打氣，感謝這支勇猛球隊，創下隊史奇蹟，帶給宜蘭人滿滿榮耀與感動。圖／縣府提供

備受矚目的中信盃黑豹旗全國高中棒球賽冠軍戰今天下午登場，代表宜蘭出征的羅東高工棒球隊歷經多場硬仗，一路殺進決賽，代理縣長林茂盛特地到場加油打氣，擔任開球嘉賓，雖然羅工最後以4:1惜敗拿到亞軍，但已經寫下隊史最佳紀錄，也是近年來宜蘭基層棒球在黑豹旗賽場上的最亮眼成績。

羅東高工在過往黑豹旗最佳紀錄為32強，今年一路過關斬將，把隊史紀錄推進到冠軍戰，寫下屬於羅東高工的「傳奇黑馬故事」。今天冠亞軍戰，羅東高工對上素有「大魔王」之稱的桃園平鎮高中，賽前，宜蘭代理縣長林茂盛受邀擔任開球嘉賓，投出充滿氣勢的一球為比賽揭幕。

決賽現場氣氛未演先轟動，來自宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，整齊劃一的加油聲，震耳欲聾；林茂盛賽前向教練團與球員致意，全程與大家一同吶喊助威，每當球員有精彩美技或關鍵安打，現場歡呼聲此起彼落。

儘管得分結果不盡如人意，現場也有嘆息聲，但是在頒獎典禮上，林茂盛陪同球員領取亞軍獎盃，觀眾仍給予熱情掌聲，肯定這支「黑馬」勁隊雖敗猶榮，表現不俗，感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。

林茂盛表示，能從全國上百支隊伍中脫穎而出站上決賽舞台，證明了羅工健兒的實力絕對是全國頂尖。他在賽後更溫暖勉勵選手們，已經打了一場最精彩的比賽，你們展現的拚搏精神與毅力，「在我心中就是冠軍」！「宜蘭以你們為榮！」期勉宜蘭健兒整軍經武，明年捲土重來。

宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情的喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供
宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情的喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛、議長張勝德及黃琤婷縣議員（左至右）等人，前往新莊棒球場，全程幫羅東高工棒球隊加油打氣。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛、議長張勝德及黃琤婷縣議員（左至右）等人，前往新莊棒球場，全程幫羅東高工棒球隊加油打氣。圖／縣府提供
羅東高工棒球隊拚戰到最後一刻，雖敗猶榮。圖／縣府提供
羅東高工棒球隊拚戰到最後一刻，雖敗猶榮。圖／縣府提供
羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供
羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供
宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供
宜蘭加油團陣容浩大，師生、家長及後援會佔據看台一角，手持加油棒與標語，熱情喊出加油聲，震耳欲聾。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛擔任冠亞軍賽的開球嘉賓。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛擔任冠亞軍賽的開球嘉賓。圖／縣府提供
民進黨縣黨部主委邱嘉進與縣長參選人林國漳等人在羅東高工觀看直播，加油打氣。圖／讀者提供
民進黨縣黨部主委邱嘉進與縣長參選人林國漳等人在羅東高工觀看直播，加油打氣。圖／讀者提供
羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供
羅東高工棒球隊創下傳奇式的「黑馬故事」，從不看好到一路拚進冠亞軍戰，贏得滿場掌聲與鼓勵。圖／縣府提供

棒球 黑豹旗 平鎮高中

延伸閱讀

台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

相關新聞

中職／林子偉收WBC徵詢先觀望 評估自身身體狀況

來自中華隊的世界棒球經典賽徵詢，樂天桃猿隊林子偉目前觀望中，他透露還是要看身體狀況能否負荷，若能恢復到80到100%，自...

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過...

黑豹旗／平鎮穩奪隊史第8冠 羅工驚奇演出博掌聲

中信盃黑豹旗冠軍賽今天在新莊棒球場開打，平鎮高中與羅東高工的新鮮對決戲碼，吸引約5000人擠滿內野一層看台，為羅工加油的...

中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大...

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：...

黑豹旗／林維恩鼓勵「美國見」 吳丞顥冠軍賽奪勝感榮幸

平鎮高中今天靠著兩任投手壓制，以4：1擊敗羅東高工奪下隊史在黑豹旗的第8冠，先發5局失1分的吳丞顥拿下勝投，賽後學長林維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。