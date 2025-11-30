黑豹旗／平鎮8冠立障礙 教頭自豪：選手穩定性數一數二
平鎮高中在今年第13屆黑豹旗青棒賽再次拿下冠軍，將自己保有的賽史最多冠紀錄再向上堆高到8冠，第二多的穀保家商也僅累積4冠，另高苑工商也有1冠。
平鎮總教練吳柏宏回顧歷程，在16強就遇到穀保家商最大挑戰，但能度過難關一路打下冠軍，「對球員來說，這是靠自己能力奪冠，能夠獲得肯定。」
平鎮高中在今天冠軍賽以4：1擊敗羅東高工，過程中雖不時被羅工攻占得點圈，但能化險為夷。吳柏宏表示，對手能打到冠軍戰代表有一定實力，只是長打型球員比較少，最後一任投手郭靖源也很有實力。
平鎮在3局下靠著邱聖安左外野安打先馳得點，隨後滿壘時高宥軒又敲出2分打點安打，奠定勝利基礎。吳柏宏表示，邱聖安雖然前面賽事表現不好，但一直相信他，「昨天賽後也提醒他調整，加上打擊教練幫忙，今天打回球隊的第1分。」
兩任投手吳丞顥、伍識均聯手壓制羅工，吳柏宏也表示，吳丞顥能夠掌控場面，在關鍵時刻有降低失分，而後面接手的工作並不容易，伍識均卻能透過直球、變化球的搭配擾亂打者。
在黑豹旗拿下8座冠軍，吳柏宏對子弟兵表現很滿意，自豪地說：「平鎮選手的穩定性，我敢說是全國數一數二。也要感謝桃園市政府一路的支持，還有張滄彬老師、平鎮高中校長及校方的幫助，贊助廠商聯新國際醫院、穎台科技、志超科技、有熊運動也都提供許多協助。」
