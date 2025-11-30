快訊

黑豹旗／獎勵名單出爐！平鎮最大贏家 羅工郭靖源獲投手獎

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
黑豹旗全國青棒冠軍賽今天在新莊棒球場舉行，由平鎮高中對上羅東高工，最後平鎮以4：1獲勝，拿下總冠軍。記者葉信菉／攝影
中信盃黑豹旗全國青棒賽今天落幕，平鎮高中以4：1擊敗羅東高工拿下隊史第8冠，冠軍賽敲回2分打點的高宥軒獲選最有價值球員。

冠軍隊平鎮高中個人獎項最大贏家，4人獲選明星隊，曾乙喆包辦最佳指定打擊、打擊獎；亞軍羅東高工也有3人入選明星隊，冠軍賽第二任投手郭靖源則獲選投手獎。

2025年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽獎勵名單如下：

團體獎：

冠軍： 平鎮高中

亞軍： 羅東高工

季軍： 高苑工商（失分率 0.250）

殿軍： 台東體中（失分率 0.618）

第5名： 大溪高中（失分率 0.071）

第6名： 鶯歌工商（失分率 0.125）

第7名： 美和高中（失分率 0.370）

第8名： 彰藝高中（失分率 0.516）

個人獎：

打擊獎： 曾乙喆（平鎮高中）打擊率：0.636

打點獎： 洪祈恩（高苑工商）8點（打數較少）

全壘打獎：黃宇揚（成大南工）2支，場內、外各1支

投手獎： 郭靖源（羅東高工）10.2 局，防禦率 0.000

最有價值球員獎： 高宥軒（平鎮高中）

教練獎： 吳柏宏（平鎮高中）

黑豹旗明星球員獎：

最佳投手： 蔡辰瀧（平鎮高中）

最佳捕手： 邱昱承（羅東高工）

最佳一壘手： 巫宏威（平鎮高中）

最佳二壘手： 金再恩（高苑工商）

最佳三壘手： 李信謙（羅東高工）

最佳游擊手： 邱聖安（平鎮高中）

最佳外野手： 林宗賓（台東體中）

最佳外野手： 溫以恩（羅東高工）

最佳外野手： 羅暐捷（高苑工商）

最佳指定打擊： 曾乙喆（平鎮高中）

平鎮高中 高苑工商 黑豹旗

