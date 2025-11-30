聽新聞
中職／再訪關懷盃想換個形象 拿莫伊漾也是光復受災戶感謝全台志工
花蓮光復鄉今年因風災造成馬太鞍溪堰塞湖災害，味全龍隊拿莫．伊漾也是受災戶之一，今天在關懷盃棒球賽來到光復國中場邊，接受媒體聯訪時也向全台志工表達感謝，「謝謝你們關心光復，我們感受到了。」
拿莫．伊漾以往都是關懷盃的人氣球星，與小球員打鬧在一起感受不到年齡差，今天也再度在場邊被包圍。「有種充電的感覺，他們很天真，看到小朋友就很開心。」拿莫，伊漾今年想拿出不一樣的形象，他苦笑說：「他們一直叫我跳舞、唱歌、搞笑，不想讓他們只有這種印象，想給他們打球的印象。」
拿莫．伊漾來自花蓮，家族在光復也有家，他透露家中災情，淹水淹到脖子高度，家具都被沖走，但轉換心情想著家具也都舊了，趁這個機會換新，「只剩房子結構，其他東西都丟掉了，現在就是在重建路上。」
拿莫．伊漾今天來看看光復的小朋友們，預計接下來也會回去一趟，看看家裡狀況，他也向全台志工表達感謝，「不管是鏟子超人或來捐物資，謝謝你們關心光復。」
