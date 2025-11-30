快訊

關懷盃／光復國中逆轉再遭逆轉 林智勝暖心勉勵：下一場才是最好時刻

聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
原棒協成員賽後鼓勵光復國中棒球隊。記者陳宛晶／攝影
原棒協成員賽後鼓勵光復國中棒球隊。記者陳宛晶／攝影

今年關懷盃棒球賽於花蓮舉辦，當地剛走過光復風災，包括王勝偉、林智勝等中職球星在內，今天慰問、鼓勵光復國中棒球隊。光復國中前一秒剛經歷難熬的敗仗，7局上剛靠高聖凱兩分砲、單場雙響砲逆轉戰局，7局下再遭逆轉，林智勝暖心勉勵光復國中，「失敗是你們成長的開始，下一場比賽才是你們最好的時刻。」

關懷盃今天進入複賽，光復國中上午交手七賢國中，一路處於落後，直到6局上高聖凱敲陽春砲追到1：2，7局上再敲兩分砲，隻手之力逆轉戰局，然而下半局未能守成，七賢國中靠安打、失誤出現機會，劉時瀜敲出兩分打點再見安打以4：3贏球。

原棒協理事長王勝偉以及林智勝、拿莫．伊漾、張宥謙等選手，隨後與小選手交流、鼓勵，光復此役失誤較多，林智勝大方拿自己開玩笑，自嘲自己都是打「道歉野球」，勉勵選手不要因為一個失誤影響到自己，「遇到失誤不用擔心，心態要馬上調整過來。」

演出雙響砲的高聖凱，為2023年U12世界盃棒球賽中華隊隊長，升上光復國中就讀，對於投打都有興趣，偶像則是佐佐木朗希，覺得他的投球很帥，但被問到會不會學他的抬腿動作，笑說：「沒有，我太短了。」他也趁機偷偷跟林智勝下戰帖，希望擔任投手與他對決，「我是悄悄和他說。」

光復國中高聖凱單場雙響砲。記者陳宛晶／攝影
光復國中高聖凱單場雙響砲。記者陳宛晶／攝影
原棒協成員賽後鼓勵光復國中棒球隊。記者陳宛晶／攝影
原棒協成員賽後鼓勵光復國中棒球隊。記者陳宛晶／攝影

