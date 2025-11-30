黑豹旗／平鎮穩奪隊史第8冠 羅工驚奇演出博掌聲

中信盃黑豹旗冠軍賽今天在新莊棒球場開打，平鎮高中與羅東高工的新鮮對決戲碼，吸引約5000人擠滿內野一層看台，為羅工加油的應援聲此起彼落，然而最終仍是平鎮高中以4：1穩穩拿下勝利，奪得隊史黑豹旗的第8座冠軍。

中信盃黑豹旗青棒賽冠軍戰，平鎮高中先發投手吳丞顥。記者葉信菉／攝影

平鎮在3局下先馳得點，靠著保送、觸擊、飛球推進上三壘，接著劉桓宇保送上壘，邱聖安一棒敲出左外野安打攻下第1分，隨後又是保送形成滿壘；羅工換投後，高宥軒又敲出中外野安打，一口氣打進2分。

羅工在4局上也讓新莊球場響起歡呼聲，先是首名打者陳彥辰敲出二壘安打，2出局後推進上三壘，接著楊家源一棒敲出適時安打，讓羅工突破鴨蛋。

4局下平鎮高中再添1分，5局上羅工顏楷庭敲出三壘深遠安打，再次引爆歡呼聲，然而此局羅工未能攻下分數，6局上也是在2出局後才敲出安打，最終7局打完僅得1分作收。

平鎮高中球員向現場球迷致意。記者葉信菉／攝影

羅東高工球員向球迷致意。記者葉信菉／攝影

平鎮高中奪得隊史黑豹旗的第8座冠軍。記者葉信菉／攝影

平鎮高中慶祝奪冠。記者葉信菉／攝影