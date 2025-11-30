中職／林子偉收WBC徵詢先觀望 評估自身身體狀況

來自中華隊的世界棒球經典賽徵詢，樂天桃猿隊林子偉目前觀望中，他透露還是要看身體狀況能否負荷，若能恢復到80到100%，自己也會有意願參與。

林子偉在上屆經典賽就是中華隊班底，今年2月底也在總教練曾豪駒麾下出戰資格賽，今天出席關懷盃時證實有收到明年經典賽詢問，「我的想法是看身體狀況，季後賽、總冠軍賽就是有帶傷，不知道身體能不能負荷。」

林子偉表示，自己當然也希望可以打，「如果身體好很多了，恢復到80到100%就會有意願去吧！如果不行那也沒辦法。」林子偉的休賽季訓練已經展開，他說自己不習慣一直在家裡坐著，「兩個禮拜沒動，就會覺得放太多。」

目前就讀高雄前金國中的鄧佑安為林子偉外甥，此次也參加關懷盃，林子偉透露，去年在他國小時有看過他打球，升上國中後，有自己的想法，自己則是只有建議他，設定目標後就朝目標前進，也希望他不要把目標放得太小。