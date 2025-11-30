中職／林智平40歲依然神勇推薦關懷盃療效 建議王勝偉「右邊一點」

樂天桃猿隊老將林智平是參與關懷盃棒球賽的「全勤生」，從打職棒以來，這是他的每年固定行程，一路打到40歲。聊到維繫職棒生涯長遠關鍵，林智平當場推薦來關懷盃的「療效」，笑說：「多來關懷盃就知道。」加上陳鏞基、王勝偉，明年球季僅剩的3位「40代」老將，也全都是關懷盃常客。

林智平表示，自己很喜歡關懷盃的氛圍，看小朋友打球很可愛，會想起自己小時候想要打球的心情，從中找到打球的樂趣與動力，因此每年確定關懷盃時間後，就一定會把時間空下來，來花東走一趟，「有種來充電的感覺。」

林智平去年打出東山再起賽季，今年在東山之上再翻越山頭，以40歲之齡成為球隊打線中的重要戰力，包括季後挑戰賽第4場9局上絕境中的追平三分砲，猿隊進而在延長賽淘汰統一獅隊，再於台灣大賽踹翻中信兄弟隊，猿隊總冠軍賽兩場主場票房賺翻，林智平這一棒堪稱扭轉猿隊本季命運的一轟，林智平也將一起參與越南封王旅行，太太已研究了有哪些景點，兒子也很期待可以坐飛機。

談到在40歲仍有出色表現，林智平表示，隨著年紀增長，經驗累積，找到適合自己的方法，「要在這個環境比較站得住腳，還是需要經驗和自律。」

他也對球團表達感謝，「可以再把自己的職業生涯延續下去，就是持續努力，想辦法可以和年輕選手抗衡。」談到王勝偉明年續當選手，一起續當40歲以上現役選手，林智平笑答：「學長還可以打，只是可能位置需要有一些移動…建議他往右移一點。」