快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

黑豹旗／伍立辰開一球圓兩個夢 歐力士秋訓收穫多

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信盃黑豹旗全國青棒賽冠軍賽，中信兄弟投手伍立辰（左二）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（右二）擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影
中信盃黑豹旗全國青棒賽冠軍賽，中信兄弟投手伍立辰（左二）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（右二）擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影

中信盃黑豹旗青棒賽冠軍賽今天開打，中信兄弟隊投手伍立辰擔任開球嘉賓，笑稱自己一口氣圓了兩個夢，一是站上黑豹旗投手丘，二是參與黑豹旗冠軍戰。

伍立辰高中時期就讀普門中學，高二時球隊打到四強、高三16強止步，高中時期擔任野手的他直到大學才轉練投手，坦言當年也有投手夢，今天受邀開球一口氣彌補兩個遺憾。

冠軍賽由平鎮高中與羅東高工交手，除了伍立辰外，宜蘭縣代理縣長林茂盛也到場開球，伍立辰表示，自己有看今年平鎮與穀保家商在16強交手的賽事，羅東高工能闖到冠軍賽也很不容易，「代表台灣棒球成長，不是只有強權在打冠亞軍賽，希望兩隊都努力，不要像我留下遺憾。」

伍立辰這個月初才剛參加日本職棒歐力士隊秋訓，一共待了16天，他表示，主要是體驗、學習不同的訓練環境、模式，「幫助滿大的，像是日本投手的動作都很柔軟，在那邊也透過木棍、髖關節動作等方式，學習如何擴展活動度，但也要衡量一下，平常沒在做，做起來比較吃力。」

即使雙方語言不通，但伍立辰也感受到日本球員都很熱心指導，「我們就比手畫腳，有特別要注意的地方，他們都會提醒我們。」

回顧今年球季，伍立辰雖然開季就進入一軍名單，但中間因為手肘不適下放，他自評70分，「希望能把身體練得更強，維繫一整年的賽季。」

黑豹旗 平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

相關新聞

中職／林子偉收WBC徵詢先觀望 評估自身身體狀況

來自中華隊的世界棒球經典賽徵詢，樂天桃猿隊林子偉目前觀望中，他透露還是要看身體狀況能否負荷，若能恢復到80到100%，自...

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過...

中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大...

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：...

黑豹旗／平鎮穩奪隊史第8冠 羅工驚奇演出博掌聲

中信盃黑豹旗冠軍賽今天在新莊棒球場開打，平鎮高中與羅東高工的新鮮對決戲碼，吸引約5000人擠滿內野一層看台，為羅工加油的...

中職／林智平40歲依然神勇推薦關懷盃療效 建議王勝偉「右邊一點」

樂天桃猿隊老將林智平是參與關懷盃棒球賽的「全勤生」，從打職棒以來，這是他的每年固定行程，一路打到40歲。聊到維繫職棒生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。