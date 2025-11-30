黑豹旗／伍立辰開一球圓兩個夢 歐力士秋訓收穫多

中信盃黑豹旗青棒賽冠軍賽今天開打，中信兄弟隊投手伍立辰擔任開球嘉賓，笑稱自己一口氣圓了兩個夢，一是站上黑豹旗投手丘，二是參與黑豹旗冠軍戰。

伍立辰高中時期就讀普門中學，高二時球隊打到四強、高三16強止步，高中時期擔任野手的他直到大學才轉練投手，坦言當年也有投手夢，今天受邀開球一口氣彌補兩個遺憾。

冠軍賽由平鎮高中與羅東高工交手，除了伍立辰外，宜蘭縣代理縣長林茂盛也到場開球，伍立辰表示，自己有看今年平鎮與穀保家商在16強交手的賽事，羅東高工能闖到冠軍賽也很不容易，「代表台灣棒球成長，不是只有強權在打冠亞軍賽，希望兩隊都努力，不要像我留下遺憾。」

伍立辰這個月初才剛參加日本職棒歐力士隊秋訓，一共待了16天，他表示，主要是體驗、學習不同的訓練環境、模式，「幫助滿大的，像是日本投手的動作都很柔軟，在那邊也透過木棍、髖關節動作等方式，學習如何擴展活動度，但也要衡量一下，平常沒在做，做起來比較吃力。」

即使雙方語言不通，但伍立辰也感受到日本球員都很熱心指導，「我們就比手畫腳，有特別要注意的地方，他們都會提醒我們。」

回顧今年球季，伍立辰雖然開季就進入一軍名單，但中間因為手肘不適下放，他自評70分，「希望能把身體練得更強，維繫一整年的賽季。」