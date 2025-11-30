中職／賴智垣、劉時豪加盟 台鋼雄鷹休賽季再補強

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
劉時豪轉戰雄鷹。圖／味全龍隊提供
台鋼雄鷹隊休賽季不斷補強，繼11月21日宣布與自由球員黃子鵬完成簽約，在28日各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今日再宣布與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力。

投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1.35，是生涯最佳成績。捕手劉時豪2015年生涯首轟就是在澄清湖球場，超過10年中職生涯，出賽數累積破500場，全新球季將成為台鋼雄鷹年輕捕手群老大哥，分享多年征戰經驗。

賴智垣。資料照
賴智垣、劉時豪過去在Lamigo桃猿、樂天桃猿曾是隊友，賴智垣生涯初登板就是與劉時豪搭配，首打席就送出三振，之後各自加盟不同球隊，如今再續隊友緣分，賴智垣26號、劉時豪60號，2026年將披台鋼雄鷹戰袍「做伙拚」。

台鋼雄鷹 劉時豪 Lamigo桃猿

相關新聞

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過...

中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大...

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：...

台鋼雄鷹隊休賽季不斷補強，繼11月21日宣布與自由球員黃子鵬完成簽約，在28日各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今...

關懷盃／光復風災後舉辦關懷盃 王勝偉看見棒球是陪伴與力量

第32屆原棒協關懷盃開幕典禮今天在花蓮國福C棒壘球場進行，62支參賽隊伍大會師，接受現場長官期勉以及頭目的祈福。行政院長...

中職／林桑發來二訪Next Base意願調查 林栚呈：我要去！

林栚呈成為今年富邦悍將隊牛棚亮點之一，連兩年季外獲得林威助欽點前往日本Next Base訓練中心進修，讓林栚呈也說收穫滿...

