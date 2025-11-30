中職／賴智垣、劉時豪加盟 台鋼雄鷹休賽季再補強
台鋼雄鷹隊休賽季不斷補強，繼11月21日宣布與自由球員黃子鵬完成簽約，在28日各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今日再宣布與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力。
投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1.35，是生涯最佳成績。捕手劉時豪2015年生涯首轟就是在澄清湖球場，超過10年中職生涯，出賽數累積破500場，全新球季將成為台鋼雄鷹年輕捕手群老大哥，分享多年征戰經驗。
賴智垣、劉時豪過去在Lamigo桃猿、樂天桃猿曾是隊友，賴智垣生涯初登板就是與劉時豪搭配，首打席就送出三振，之後各自加盟不同球隊，如今再續隊友緣分，賴智垣26號、劉時豪60號，2026年將披台鋼雄鷹戰袍「做伙拚」。
