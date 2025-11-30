中職／跟蔣少宏共同訓練2日 若月健矢想更新「箭矢」

日本職棒歐力士隊捕手若月健矢與中華職棒味全龍隊捕手蔣少宏進行共同訓練，根據日本媒體《體育報知》報導，29日起為期兩天在大阪進行守備、傳球等練習，讓若月獲得新刺激，想要更新自己的「若月箭矢（Wakatsuki Arrow）」。

「能聽到他對棒球的想法，真的很有趣。」本季若月健矢同時奪下最佳九人與金手套獎，但他並不滿足，依然積極精進，去年若月的盜壘阻殺率在太平洋聯盟排名第一（4成74），但本季降至第五（2成19）。

若月健矢同時奪下最佳九人與金手套獎。圖截自X

味全龍隊今年邀請歐力士隊前監督中嶋聰擔任客座教練，蔣少宏在其中以守備能力與強肩著稱，若月健矢向他請教傳球技巧，並學習了跪姿傳一壘的動作，若月表示：「學到的東西比我想像的還多。」

「若月箭矢」的綽號由來因若月健矢名字中的「矢」而命名，用以形容他銳利又有力的傳球，若月將目光放向明年3月的 世界棒球經典賽，持續吸收各種技術與知識。