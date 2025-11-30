中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
徐若熙前進日職。記者余承翰／攝影
徐若熙前進日職。記者余承翰／攝影

日本職棒軟銀鷹隊端出3年、總額15億日圓（約台幣3億元）的超大型合約，爭取台灣投手徐若熙的加入，外界驚訝於金額數字，不過日本媒體分析，今年補強先發是軟銀最大課題，因為有原航平合約到期、莫尼洛（Livan Moinelo）將不佔用外籍名額。

《東日本體育》以「取得『台灣至寶』徐若熙的交涉權……但有原航平『去向未明』，先發投手陣仍難消不安」，分析軟銀隊爭取徐若熙加盟的背後因素。

文中指出，徐若熙行使旅外球員權利後，掀起日美職棒間的爭奪，軟銀隊將取得交涉權，對於強化先發投手這項休賽季最大課題來說，完成了一項重要任務。

然而今年拿下14勝的有原航平與球隊的3年合約期滿，預計將成為自由球員，他有意再次挑戰美國職棒大聯盟，同時也不排除轉戰日職其他隊伍，去向不明朗。

再加上莫尼洛下個球季開始不用佔用外籍球員名額，今年受傷整季未出賽的史都華（Carter Stewart Jr.）也未必能在明年完全復活，因此球隊內部希望補強先發的聲音出現，不僅是爭取徐若熙，軟銀隊同時也關注其他日職有實績的外籍投手，包含與橫濱隊合約期滿的凱伊（Anthony Kay）。

徐若熙 軟銀 有原航平

