中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：「其實沒有，這是累積的。」淡淡一席話，刻畫選手對自我要求的嚴厲；他也分享悍將本季營養師駐隊後的改變，讓年輕選手可以將更多時間花在自己的專業上。

王勝偉的身體條件一直都備受肯定，年過40後依然是完美體態，他說：「習慣這樣的訓練時間、訓練方向，因為10幾年都是這樣。」此外，接觸更專業的重量訓練後，他說自己燃起更多熱情。

王勝偉也提到，身體條件是提升棒球技術的基礎，就連大谷翔平，都在赴大聯盟發展後身體條件再進化，而他自己維持多年的訓練模式、規律計畫，除了期望續以選手身分打拚，也盼能提醒年輕選手。他說：「職業舞台是必須做到這樣的，競爭力越來越大，你要一刻都不能鬆懈，一旦鬆懈了可能位置就沒了。」

悍將去年季後找來林威助掌舵，本季多在二軍養成，對於選手飲食也高度關注，他在一進駐球隊後就注意到選手飲食的問題，建議球隊聘請營養師，針對每位選手量身打造菜單，王勝偉觀察下來，也認為對年輕選手真的很有幫助。

「一定有很大的改變。」王勝偉指出，其實悍將二軍在去年以前和今年吃的東西上，並沒有太大改變，改變的是什麼時間點吃什麼，像是訓練後補充什麼多一點，以及哪些選手需要增肌、降脂，「把專業丟給他們（營養師），選手不用花時間去想怎麼吃、怎麼減，就有更多時間投入自己的比賽和訓練上。」

王勝偉強調，這並不是要限制選手飲食，而是讓選手有為了拉長職業生涯而去了解這塊的想法，「你也可以無拘無束地吃，但會不會造成隔天的負擔，這是你自己要考慮的。」