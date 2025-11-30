快訊

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…桃園粉專示警：快關窗

iPhone秒變Game Boy！復古手機殼Gamebaby神還原 免連線設定超方便

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
富邦悍將王勝偉。本報資料照片
富邦悍將王勝偉。本報資料照片

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：「其實沒有，這是累積的。」淡淡一席話，刻畫選手對自我要求的嚴厲；他也分享悍將本季營養師駐隊後的改變，讓年輕選手可以將更多時間花在自己的專業上。

王勝偉的身體條件一直都備受肯定，年過40後依然是完美體態，他說：「習慣這樣的訓練時間、訓練方向，因為10幾年都是這樣。」此外，接觸更專業的重量訓練後，他說自己燃起更多熱情。

王勝偉也提到，身體條件是提升棒球技術的基礎，就連大谷翔平，都在赴大聯盟發展後身體條件再進化，而他自己維持多年的訓練模式、規律計畫，除了期望續以選手身分打拚，也盼能提醒年輕選手。他說：「職業舞台是必須做到這樣的，競爭力越來越大，你要一刻都不能鬆懈，一旦鬆懈了可能位置就沒了。」

悍將去年季後找來林威助掌舵，本季多在二軍養成，對於選手飲食也高度關注，他在一進駐球隊後就注意到選手飲食的問題，建議球隊聘請營養師，針對每位選手量身打造菜單，王勝偉觀察下來，也認為對年輕選手真的很有幫助。

「一定有很大的改變。」王勝偉指出，其實悍將二軍在去年以前和今年吃的東西上，並沒有太大改變，改變的是什麼時間點吃什麼，像是訓練後補充什麼多一點，以及哪些選手需要增肌、降脂，「把專業丟給他們（營養師），選手不用花時間去想怎麼吃、怎麼減，就有更多時間投入自己的比賽和訓練上。」

王勝偉強調，這並不是要限制選手飲食，而是讓選手有為了拉長職業生涯而去了解這塊的想法，「你也可以無拘無束地吃，但會不會造成隔天的負擔，這是你自己要考慮的。」

王勝偉 林威助 大谷翔平

延伸閱讀

關懷盃／光復風災後舉辦關懷盃 王勝偉看見棒球是陪伴與力量

中職／林桑發來二訪Next Base意願調查 林栚呈：我要去！

中職／悍將王勝偉41歲繼續拚 瞄準生涯百轟里程碑

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

相關新聞

關懷盃／光復風災後舉辦關懷盃 王勝偉看見棒球是陪伴與力量

第32屆原棒協關懷盃開幕典禮今天在花蓮國福C棒壘球場進行，62支參賽隊伍大會師，接受現場長官期勉以及頭目的祈福。行政院長...

中職／林桑發來二訪Next Base意願調查 林栚呈：我要去！

林栚呈成為今年富邦悍將隊牛棚亮點之一，連兩年季外獲得林威助欽點前往日本Next Base訓練中心進修，讓林栚呈也說收穫滿...

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

王勝偉續留富邦悍將隊60人名單內，明年將以42歲高齡延續選手生涯，他的身體條件一直維持出色，但要說刻意維持，王勝偉澄清：...

棒球／「日本人軍團」杜拜聯賽霸氣登場 首戰竟上演接力無安打

由多位大聯盟球星一同投資的「杜拜棒球聯賽」，成為阿拉伯地區首個職業棒球聯盟，聯賽於11月15日正式開幕。最受矚目的「日本軍團」、以杜拜為主場的中東獵鷹（MidEast Falcons）在首戰就以接力無

中職／外界關注王維中動向 王躍霖不擔心弟弟沒工作

中職味全龍投手王維中沒有被放進契約球員保留名單，未來動向備受外界關注，哥哥王躍霖今天受訪時表示，弟弟一直維持技術訓練，「...

黑豹旗／也從傷痛中站起 溫以恩偶像是國聯東山再起得主

羅東高工小高一溫以恩今天在四強戰敲出逆轉安打，在被追平後又跑回超前分，幫助球隊晉級黑豹旗冠軍戰，他的偶像是大聯盟勇士隊球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。