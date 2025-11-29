快訊

美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

韓職聯隊冬盟最後一役完封勝 期待更多台韓交流

中央社／ 台北29日電

亞洲冬季棒球聯盟韓職聯隊今天與台灣山林隊交手，先發投手鄭㥥寯投出完封勝，率隊以4比0搶勝；韓職聯隊冬盟賽程提前結束，聯盟送上紀念品，期待之後有更多台韓交流的機會。

亞洲冬季棒球聯盟韓職聯隊此次以韓國國家體育部隊「尚武」為主體，包含韓職各隊正在服兵役的選手，由於陣中多達15名球員將在12月初退伍，韓職聯隊無法全程參與冬盟賽事，今天是韓職聯隊冬盟最後一役。

韓職聯隊今天與台灣山林隊在澄清湖棒球場交手，3局上靠著保送、盜壘、韓東熙安打、尹俊皓高飛犧牲打先馳得點；5局上靠著安打、觸身球保送，李載原開轟，一棒3分幫助球隊取得4比0領先。

韓職聯隊先發投手鄭㥥寯表現亮眼，開賽連抓10個出局數，直到4局下1人出局後保送鍾玉成，才讓台灣山林隊有打者踏上壘包，但穩守不失分，一直到8局下才被許賀捷敲出唯一1支安打。

鄭㥥寯今天總計用100球完投9局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，完封拿下勝投。

中職發出公告表示，今天為韓職聯隊參與冬季聯盟賽事的最後一日，為感謝韓職聯隊睽違6年再度參賽，為本次賽事帶來更高的競爭性與話題性，聯盟特別致贈全體教練與球員紀念品，期待明年能持續合作，為棒球賽事創造更多台韓交流的機會。

韓職 棒球

