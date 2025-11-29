關懷盃／光復風災後舉辦關懷盃 王勝偉看見棒球是陪伴與力量

第32屆原棒協關懷盃開幕典禮今天在花蓮國福C棒壘球場進行，62支參賽隊伍大會師，接受現場長官期勉以及頭目的祈福。行政院長卓榮泰也特地遠道而來，替參賽小選手加油打氣，並承諾未來運動部與原民會緊密合作，共同關注原民基層棒球，找出未來為國家爭光的金牌希望。

關懷盃第2天迎來重頭戲，原棒協理事長王勝偉率領30位會員，盛大舉辦開幕典禮，一同接待嘉賓。此次是他任內第二屆主辦關懷盃，他表示，從去年接過理事長一職後，就希望延續前輩們30多年來投入的熱情，一起守護在球場追夢的孩子，「今年我們來到花蓮舉辦，兩個月前剛好發生了馬太鞍水災，還好今天看到教練和小球員的堅韌心態，讓我體認棒球不只是運動，更是一種陪伴和力量，希望他們能享受比賽、尋找希望。」最後他也引用原棒協支持商品上的標語「The Future Starts Now」，呼籲外界一同關心在原鄉打棒球的學生。

包含首次參賽的台中市萬豐國小，以及日本沖繩浦添Tigers在內，64支隊伍匯聚一堂，參加這場以棒球為主題的豐年祭，從台灣各地前來的原住民球員不分族別，共同為他們熱愛的運動喝采，盼回到賽場後能拿出最佳表現爭取榮耀。

行政院長卓榮泰今日特別出席，感受到別開生面的關懷盃開幕典禮，笑說看到活潑並且充滿生命力的參賽選手，就知道棒球為什麼會成為國家重點運動項目，並提出對於往後發展的支持，「我們運動部和原民會，將一起找出最佳國手來訓練，讓他們爭取金牌。」他從孩子們的眼中看到希望，「未來你們也會在國際上發光發熱，鼓勵大家從紅土走向紅地毯，邁向榮耀。」

立法委員伍麗華同樣前來典禮表達支持，並表示沒有31年前原棒協跨出耕耘的第一步，就沒有這麼多原民好手為臺灣奪下12強冠軍，感念前人的偉大宏觀。而身為16位原棒協創始會員之一的陳義信，今天正好以原民會副主委身份「回家」，他持續為原住民棒球奔走發聲，強調之後關懷盃續辦無虞。

今年開幕典禮也邀請到一位特別的表演嘉賓炒熱氣氛，拿下2座世界冠軍的霹靂舞神童Bboy NANA，將帶來精彩歌舞助興，年僅10歲的他不僅用舞姿征戰各國，也登上國慶大會的舞台，是名符其實的台灣之光，天生的表演魅力和律動感，來自阿美族血統裡的DNA。

關懷盃不光是舉辦棒球賽給原民基層球隊切磋，原棒協已經連續5年，在開幕儀式頒發獎助學金，給通過申請的參賽選手，今年約有250名小朋友受惠，鼓勵他們除了精進棒球技術之餘，也要享受課堂學習，朝文武雙全發展。 關懷盃棒球賽今天舉辦開幕儀式，這也是原棒協理事長王勝偉任內第二度舉辦關懷盃。圖／原棒協提供 行政院長卓榮泰出席關懷盃棒球賽開幕儀式，原棒協理事長王勝偉、原民會副主委陳義信同場致詞。圖／原棒協提供 行政院長卓榮泰出席關懷盃棒球賽開幕儀式。圖／原棒協提供