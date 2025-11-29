快訊

大專棒球聯賽莊承翰優質先發 北市大預賽4連勝

中央社／ 台北29日電

大專棒球聯賽（公開一級）預賽台北市大今天靠著莊承翰7局失2分優質先發，廖睿綸單場3長打貢獻2分打點，終場以7比2擊敗輔仁大學，目前預賽拿下4連勝。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽在台東舉行，台北市大今天開賽就有得分攻勢，1局上2人出局後靠著接連3支安打串聯先馳得點，4局上王興龍率先敲出安打、廖睿綸二壘打推進，黃提摩太安打添分，再靠高飛犧牲打跑回第3分。

台北市大5局上再起攻勢，2人出局、得點圈有人機會，廖睿綸二壘打、一棒送回2分，接著北市大再靠觸身球保送、洪子杰安打攻下團隊第6分；6局上白井雄登再有適時安打，送回球隊第7分。廖睿綸今天單場3安，包括1支三壘打、2支二壘打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。

台北市大今天派出投手莊承翰先發，前3局僅讓輔大打者靠著觸身球保送上壘，4局下接連被敲2支安打失分，7局下再掉1分，但沒有擴大失分危機。

莊承翰今天總計投7局，被敲出5支安打，投出3次四死球保送、3次三振，失掉2分責失分，優質先發拿下勝投；台北市大預賽前4戰打完全勝。

