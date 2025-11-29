中職／林桑發來二訪Next Base意願調查 林栚呈：我要去！

林栚呈成為今年富邦悍將隊牛棚亮點之一，連兩年季外獲得林威助欽點前往日本Next Base訓練中心進修，讓林栚呈也說收穫滿滿，他說今年在球場上就有感去年去Next Base的提升效果，因此今年林桑詢問意願時，馬上就回應：「我要去！」

林栚呈本季出賽45場、41局，繳出防禦率1.76、每局被上壘率0.95佳績，也將自己一舉投進頒獎典禮，入圍新人王，雖最終沒有獲獎，但他也坦言光是收到入圍通知就已經很意外，人生第一次挑西裝更是直呼好好玩。

回顧今年賽季的好表現，林栚呈表示，季初碰到球隊傷兵較多，因此讓自己有了機會，「自己把心態放得比較平常心一點，沒有太過於緊張。」

悍將在上個休賽季首度與Next Base訓練中心合作，當時林栚呈就是前往的投手團成員之一，今年季外再度前往進修，他也說：「第二次去，更明確知道自己要加強的地方。」林栚呈點出，這兩趟去，得到的加強方向是一致的，主要都是他的活動度、髖關節的運用。

連兩年赴日進修，來自副領隊林威助的安排，林栚呈透露：「林桑有詢問我，還有沒有意願要去，我是說我要去。」他說去年去了一趟後，回到球季中，就有感受到新的方法帶來的提升，因此二度前往的意願很高。