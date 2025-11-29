棒球／「日本人軍團」杜拜聯賽霸氣登場 首戰竟上演接力無安打

由多位大聯盟球星一同投資的「杜拜棒球聯賽」，成為阿拉伯地區首個職業棒球聯盟，聯賽於11月15日正式開幕。最受矚目的「日本軍團」、以杜拜為主場的中東獵鷹（MidEast Falcons）在首戰就以接力無安打封鎖喀拉蚩君主隊（Karachi Monarchs），引發關注。

中東獵鷹隊的23名球員中有多達14名日本籍，吸引當日約3成觀眾是日本球迷，其中部分是旅居杜拜，也有球迷專程從日本飛過來觀戰，這讓球場氣氛比前幾場靠促銷招待觀眾撐場面的比賽更具「職棒味」。場邊日企攤位販售的日本應援道具如加油小棒，也比3000人入場的開幕戰更為熱銷。

值得關注的是，這支獵鷹隊的打造者之一，正是前日本火腿和中職洋投馬來寶（Carlos Mirabal）。自2022年BU創設以來，他便擔任負責亞洲的球探，奔走於日本與亞洲各地引進人才。馬來寶曾是日本火腿2000年代初期的重要先發戰力，在這之前也效力過中職和信鯨以及台灣大聯盟年代勇士。

馬來寶退役後仍在北美獨立聯盟延續生涯，甚至在50歲時重返職業投手丘，如今則致力在中東播下棒球種子。

台灣球迷熟悉的川崎宗則(右)如今在杜拜打球。資料照

杜拜聯賽首季共有印度、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯（阿拉比亞）、阿拉伯聯合大公國（中東）4支球隊參賽，總共12場比賽將進行到12月14日。例行賽前兩名可晉級「聯合系列賽（Unit ed Series）」爭奪冠軍。

獵鷹隊首戰可說是相當吸睛，陣中不乏大家熟悉的大咖球星。3棒二壘手是曾打過大聯盟的川崎宗則、5棒一壘手為曾效力軟銀與羅德的福田秀平、6棒指定打擊是2009年WBC日本代表隊成員中島裕之（後改名中島宏之），7棒游擊手則是橫濱DeNA去年選進的新秀田內真翔。

先發投手由前廣島王牌薮田和樹擔綱，他曾在2017年拿下15勝，後因傷表現下滑，去年遭球團釋出後選擇續投，在二軍Oisix新潟天鵝之皇隊尋求新起點，如今轉戰中東。

薮田和樹先投5局無安打並送出6次三振，接梯的水科裕大投2局無安打，前DeNA、去年旅台加盟台鋼雄鷹的笠原祥太郎再接力投了1局無安打，最後由前WBC巴拿馬代表、也是大聯盟投手的岡薩雷茲（Severino Gonzalez）順利守成，4人合力演出聯盟史上第一場「無安打比賽」，以2比0贏得隊史首勝。

美職大聯盟百年漫長歷史中出現過21次接力無安打比賽，而杜拜聯賽僅在聯盟開打的第5場比賽便達成如此殊榮，猶為可貴。