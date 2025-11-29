快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／「日本人軍團」杜拜聯賽霸氣登場 首戰竟上演接力無安打

聯合新聞網／ 綜合外電報導
中東獵鷹投手群首戰以接力無安打方式封鎖喀拉蚩君主隊，引發關注。圖截自官網
中東獵鷹投手群首戰以接力無安打方式封鎖喀拉蚩君主隊，引發關注。圖截自官網

由多位大聯盟球星一同投資的「杜拜棒球聯賽」，成為阿拉伯地區首個職業棒球聯盟，聯賽於11月15日正式開幕。最受矚目的「日本軍團」、以杜拜為主場的中東獵鷹（MidEast Falcons）在首戰就以接力無安打封鎖喀拉蚩君主隊（Karachi Monarchs），引發關注。

中東獵鷹隊的23名球員中有多達14名日本籍，吸引當日約3成觀眾是日本球迷，其中部分是旅居杜拜，也有球迷專程從日本飛過來觀戰，這讓球場氣氛比前幾場靠促銷招待觀眾撐場面的比賽更具「職棒味」。場邊日企攤位販售的日本應援道具如加油小棒，也比3000人入場的開幕戰更為熱銷。

值得關注的是，這支獵鷹隊的打造者之一，正是前日本火腿和中職洋投馬來寶（Carlos Mirabal）。自2022年BU創設以來，他便擔任負責亞洲的球探，奔走於日本與亞洲各地引進人才。馬來寶曾是日本火腿2000年代初期的重要先發戰力，在這之前也效力過中職和信鯨以及台灣大聯盟年代勇士。

馬來寶退役後仍在北美獨立聯盟延續生涯，甚至在50歲時重返職業投手丘，如今則致力在中東播下棒球種子。

台灣球迷熟悉的川崎宗則(右)如今在杜拜打球。資料照
台灣球迷熟悉的川崎宗則(右)如今在杜拜打球。資料照

杜拜聯賽首季共有印度、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯（阿拉比亞）、阿拉伯聯合大公國（中東）4支球隊參賽，總共12場比賽將進行到12月14日。例行賽前兩名可晉級「聯合系列賽（Unit ed Series）」爭奪冠軍。

獵鷹隊首戰可說是相當吸睛，陣中不乏大家熟悉的大咖球星。3棒二壘手是曾打過大聯盟的川崎宗則、5棒一壘手為曾效力軟銀與羅德的福田秀平、6棒指定打擊是2009年WBC日本代表隊成員中島裕之（後改名中島宏之），7棒游擊手則是橫濱DeNA去年選進的新秀田內真翔。

先發投手由前廣島王牌薮田和樹擔綱，他曾在2017年拿下15勝，後因傷表現下滑，去年遭球團釋出後選擇續投，在二軍Oisix新潟天鵝之皇隊尋求新起點，如今轉戰中東。

薮田和樹先投5局無安打並送出6次三振，接梯的水科裕大投2局無安打，前DeNA、去年旅台加盟台鋼雄鷹的笠原祥太郎再接力投了1局無安打，最後由前WBC巴拿馬代表、也是大聯盟投手的岡薩雷茲（Severino Gonzalez）順利守成，4人合力演出聯盟史上第一場「無安打比賽」，以2比0贏得隊史首勝。

美職大聯盟百年漫長歷史中出現過21次接力無安打比賽，而杜拜聯賽僅在聯盟開打的第5場比賽便達成如此殊榮，猶為可貴。

日本 杜拜 中東 巴拿馬 職業

相關新聞

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

中信盃黑豹旗青棒賽羅東高工扮演黑馬闖進冠軍賽，昨天是總教練何昱德淚灑球場，今天四強戰以11：8神奇逆轉勝，換選手哭成一團...

黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰上演驚奇戲碼，羅東高工先是單局6分逆轉落後4分的劣勢，在被追平之後又攻下3分大局超前，最終以11...

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。