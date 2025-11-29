快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

黑豹旗／也從傷痛中站起 溫以恩偶像是國聯東山再起得主

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工溫以恩4局下敲出逆轉比分的安打。記者余承翰／攝影
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工溫以恩4局下敲出逆轉比分的安打。記者余承翰／攝影

羅東高工小高一溫以恩今天在四強戰敲出逆轉安打，在被追平後又跑回超前分，幫助球隊晉級黑豹旗冠軍戰，他的偶像是大聯盟勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），因為東山再起的經歷激勵了今年也曾遭遇撕裂傷的溫以恩。

羅東高工今天以11：8擊敗台東體中，4局下面對4分落後攻下6分大局逆轉，溫以恩當時敲出兩分打點二壘安打，今天另外兩次觸身球上壘也都跑回分數，包含6局下趁對方暴投跑回的超前分。

羅工總教練何昱德表示，溫以恩是今年U15亞青賽國手，抗壓性沒有問題，技術層面還有成長空間，剛來高中適應木棒上一度有些落差，但經過調整之後慢慢變好，「他是大賽型的，不會緊張。」

溫以恩則表示，那個逆轉大局自己打擊時其實沒有壓力，「我一年級而已，可以表現就盡量表現。一開始用木棒的時候，揮棒軌跡還無法掌握，就跟學長請教變得比較好。」

今年上半年還在國中就讀時，溫以恩參加U15選拔賽冠軍賽前曾經發生股四頭肌二級撕裂傷，但自己渴望下場，拚戰完才徹底休息，並趕上8月的亞青。

因為類似的經歷，溫以恩的偶像正是今年拿下國聯東山再起獎的亞古納，「他在受傷之後，沒有太多時間練習，回到球場卻能馬上拉回來。」亞古納在2023年繳出41轟、73盜的驚人成績，隔年季中左膝十字韌帶撕裂，今年又打出21轟、42分打點的賽季。

2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工溫以恩（左）6局下利用暴投跑回超前分。記者余承翰／攝影
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工溫以恩（左）6局下利用暴投跑回超前分。記者余承翰／攝影

亞古納 勇士

延伸閱讀

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

黑豹旗／羅東高工11：8逆轉勝台東體中 隊史首闖冠軍戰

黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

黑豹旗／想拚職棒向「錢」看 蔡辰瀧有超暖心理由

相關新聞

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

中信盃黑豹旗青棒賽羅東高工扮演黑馬闖進冠軍賽，昨天是總教練何昱德淚灑球場，今天四強戰以11：8神奇逆轉勝，換選手哭成一團...

黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰上演驚奇戲碼，羅東高工先是單局6分逆轉落後4分的劣勢，在被追平之後又攻下3分大局超前，最終以11...

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。