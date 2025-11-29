黑豹旗／也從傷痛中站起 溫以恩偶像是國聯東山再起得主

羅東高工小高一溫以恩今天在四強戰敲出逆轉安打，在被追平後又跑回超前分，幫助球隊晉級黑豹旗冠軍戰，他的偶像是大聯盟勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），因為東山再起的經歷激勵了今年也曾遭遇撕裂傷的溫以恩。

羅東高工今天以11：8擊敗台東體中，4局下面對4分落後攻下6分大局逆轉，溫以恩當時敲出兩分打點二壘安打，今天另外兩次觸身球上壘也都跑回分數，包含6局下趁對方暴投跑回的超前分。

羅工總教練何昱德表示，溫以恩是今年U15亞青賽國手，抗壓性沒有問題，技術層面還有成長空間，剛來高中適應木棒上一度有些落差，但經過調整之後慢慢變好，「他是大賽型的，不會緊張。」

溫以恩則表示，那個逆轉大局自己打擊時其實沒有壓力，「我一年級而已，可以表現就盡量表現。一開始用木棒的時候，揮棒軌跡還無法掌握，就跟學長請教變得比較好。」

今年上半年還在國中就讀時，溫以恩參加U15選拔賽冠軍賽前曾經發生股四頭肌二級撕裂傷，但自己渴望下場，拚戰完才徹底休息，並趕上8月的亞青。

因為類似的經歷，溫以恩的偶像正是今年拿下國聯東山再起獎的亞古納，「他在受傷之後，沒有太多時間練習，回到球場卻能馬上拉回來。」亞古納在2023年繳出41轟、73盜的驚人成績，隔年季中左膝十字韌帶撕裂，今年又打出21轟、42分打點的賽季。 2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工溫以恩（左）6局下利用暴投跑回超前分。記者余承翰／攝影