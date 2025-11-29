中職／外界關注王維中動向 王躍霖不擔心弟弟沒工作

中職味全龍投手王維中沒有被放進契約球員保留名單，未來動向備受外界關注，哥哥王躍霖今天受訪時表示，弟弟一直維持技術訓練，「其他球隊應該也有興趣。」

具備美職、韓職資歷的王維中，以中職選秀狀元之姿加入龍隊，只是本季表現不如預期，一軍出賽僅12場寫下中職生涯新低，繳出1勝3敗、防禦率6.53成績單，最後未被放進龍隊的60人契約球員保留名單，據了解已經有其他球團探詢加盟的可能性。

王躍霖今天出席關懷盃接受媒體聯訪時指出，弟弟王維中休息沒幾天就恢復訓練，甚至詢問自己要不要一起到美國訓練，不過因為時間點喬不攏而作罷，「沒有多問什麼事情，他想講自己會講，但我相信其他球隊應該有興趣。」

改披台鋼雄鷹戰袍2個賽季，34歲的王躍霖本季維持不錯身手，進帳2次中繼成功、防禦率僅2.76，可惜在投得虎虎生風時遭遇傷勢困擾，讓他一度擔心沒有機會再重新證明自己，所幸在拚季後賽關鍵時刻有「拉尾盤」，「那時候覺得身體很累，只希望不要拖累球隊，好險有撐住，讓球隊知道我還有能力。」

王躍霖指出，一過30歲就把每場比賽都做最後1場，畢竟現今中職環境新人輩出，老將汰換率相對較高，然而他也期許自己向陳禹勳、賴鴻誠看齊，朝著500場出賽里程碑邁進，「不要這麼早退，只要還能投就不會輕易放棄。」

已經是關懷盃常客的王躍霖，每年都會特別撥空指導小球員，他透露小時候看著張泰山、鄭兆行及黃忠義等球星，像是電視裡的人物出現在眼前，並將職棒球員視為目標，如今如願圓夢，因此他抱著飲水思源的回饋想法，「每年回來看小朋友是最放鬆時候，回想最純真的自己。」