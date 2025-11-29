黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

中信盃黑豹旗青棒賽羅東高工扮演黑馬闖進冠軍賽，昨天是總教練何昱德淚灑球場，今天四強戰以11：8神奇逆轉勝，換選手哭成一團，明天挑戰「大魔王」平鎮高中，何昱德說：「照我們的氣勢，誰輸誰贏還不知道。」

羅東高工今天前3局就丟掉6分，以2：6進入4局下，卻把握對手2次傳球失誤，加上單局5支安打，一口氣攻下6分逆轉，二壘手廖佑賢開始落淚。

6局上羅工投手李鎮宸丟掉2分導致比賽回到平手，退場後忍不住落淚，不過6局下無人出局、一二壘有人時，廖佑賢收打擊出穿越安打形成滿壘，1出局後溫以恩靠暴投跑回超前分，代打的藍天雨也敲出高飛犧牲打追加1分，隨後邱昱承再補上1分打點安打，贏球後藍天雨也帶著淚水走回休息區。

回顧這場勝利，何昱德坦言兩隊比賽過程都有瑕疵，不過自家球員有把握住機會，「6分那個大局很重要，小朋友戰術上非常用心，甚至會跟我討論想要做什麼，這是今天成功的關鍵。」

羅東高工在2019年轉型木棒組球隊，今年黑豹旗闖進四強已經寫下隊史最佳，今天再向上推進，何昱德表示，要感謝林燈文教公益基金會的資助，羅東高工、宜蘭縣政府、宜蘭棒委會也都給予很多協助。

能夠不斷有著驚奇演出，何昱德表示，過程中不斷告訴球員不要放棄，「前面被得6分，把我們能做的做到最好，目標已經達到就不斷推進，不要有壓力，繼續、繼續、繼續堅持。」

帶隊打進冠軍賽，何昱德認為這對個人來說是第一次的體驗，也希望對於學校招生、外界關注度都能有幫助，明天要對上強權平鎮高中也不會氣餒，今天雖然動用了5名投手，但也還有準備投手可用。 2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工以11：8擊敗台東體中，隊史首度挺進冠軍戰。記者余承翰／攝影