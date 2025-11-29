快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

中職／張宥謙一軍「快閃」疲勞有課題 餅總要他帶「82公斤」報到

聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
統一獅隊投手張宥謙。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊投手張宥謙。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊19歲投手張宥謙今年在一軍的先發成為「快閃」經驗，1場驚艷內容後就傳疲勞，季外收到來自總教練林岳平給的課題，要他明年春訓帶著82公斤的體重來報到。

張宥謙為獅隊2024年第二指名，為獅隊重點養成的先發投手潛力股，今年季中在林詔恩的手肘傷情出現後，球隊尋覓其他本土先發，機會也一度降臨張宥謙身上，8月31日面對富邦悍將隊演出4局失1分的內容，讓餅總大讚安定，但隨後就消失在賽場上，林岳平揭露是因疲勞出現。

張宥謙還原當時狀況，應該是因為自己肌力不足，選手難免會有疲勞期，但如何跨過去，自己還在學習。他也不諱言，自己也很想扛下林詔恩的戰力空缺，結果碰到身體狀況，自己也覺得很意外，「這樣算一算才丟30幾局，以先發投手來說不夠。」

那一場一軍先發經驗，也讓張宥謙自認，技術上距離一軍實力還有一段距離，儘管帳面內容優異，但他認為不能全算數，「簡單來講，就是對我這個投手陌生，所以打起來比較不順。」

張宥謙在疲勞出現後，先休息一段時間，接著開始復健課表，在秋訓的後兩周開始丟球，休賽季也將跟著曾浩哲教練一起練。

張宥謙設定明年目標，希望可以投到60局以上，還有來自餅總的課題，「太瘦了，應付不了整個球季，他有給我一個重量的數字，要我春訓開始時重量要達到82公斤。」他目前77公斤已是人生最重時刻，儘管媒體笑說差5公斤聽起來不難，張宥謙苦笑說：「不好說，因為自己體質就是比較吃不胖，怎麼吃都還是吸收不太進去。」

林詔恩 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／味全龍想換教頭有困難 唯有外教才能取代葉總

中職／獅隊公布教練團慰留林岳平教頭 胡金龍任一軍助理打擊教練

中職／當台灣隊長之前 陳傑憲曾被餅總念：你這隊長沒什麼用

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

相關新聞

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

中信盃黑豹旗青棒賽羅東高工扮演黑馬闖進冠軍賽，昨天是總教練何昱德淚灑球場，今天四強戰以11：8神奇逆轉勝，換選手哭成一團...

黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰上演驚奇戲碼，羅東高工先是單局6分逆轉落後4分的劣勢，在被追平之後又攻下3分大局超前，最終以11...

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。