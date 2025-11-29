中職／張宥謙一軍「快閃」疲勞有課題 餅總要他帶「82公斤」報到

統一獅隊19歲投手張宥謙今年在一軍的先發成為「快閃」經驗，1場驚艷內容後就傳疲勞，季外收到來自總教練林岳平給的課題，要他明年春訓帶著82公斤的體重來報到。

張宥謙為獅隊2024年第二指名，為獅隊重點養成的先發投手潛力股，今年季中在林詔恩的手肘傷情出現後，球隊尋覓其他本土先發，機會也一度降臨張宥謙身上，8月31日面對富邦悍將隊演出4局失1分的內容，讓餅總大讚安定，但隨後就消失在賽場上，林岳平揭露是因疲勞出現。

張宥謙還原當時狀況，應該是因為自己肌力不足，選手難免會有疲勞期，但如何跨過去，自己還在學習。他也不諱言，自己也很想扛下林詔恩的戰力空缺，結果碰到身體狀況，自己也覺得很意外，「這樣算一算才丟30幾局，以先發投手來說不夠。」

那一場一軍先發經驗，也讓張宥謙自認，技術上距離一軍實力還有一段距離，儘管帳面內容優異，但他認為不能全算數，「簡單來講，就是對我這個投手陌生，所以打起來比較不順。」

張宥謙在疲勞出現後，先休息一段時間，接著開始復健課表，在秋訓的後兩周開始丟球，休賽季也將跟著曾浩哲教練一起練。

張宥謙設定明年目標，希望可以投到60局以上，還有來自餅總的課題，「太瘦了，應付不了整個球季，他有給我一個重量的數字，要我春訓開始時重量要達到82公斤。」他目前77公斤已是人生最重時刻，儘管媒體笑說差5公斤聽起來不難，張宥謙苦笑說：「不好說，因為自己體質就是比較吃不胖，怎麼吃都還是吸收不太進去。」