黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰上演驚奇戲碼，羅東高工先是單局6分逆轉落後4分的劣勢，在被追平之後又攻下3分大局超前，最終以11：8擊敗台東體中，首度闖進冠軍戰，改寫昨天才刷新的隊史全國賽最佳成績。

台東體中前3局局局得分，羅東高工以2：6的劣勢進入4局下，先靠著四壞、觸身球堆積壘包，接著觸擊造成東體三壘手暴傳一壘、跑回1分，接著陳彥辰的德州安打敲回1分，隨後雖然出現雙殺打但也再跑回1分，追到1分差。

2出局後羅東高工的攻勢繼續串連，張宇翔、楊家源連續安打，溫以恩再補上中左外野的深遠二壘安打，一口氣敲回2分逆轉比數，隨後廖佑賢敲出的滾地球又出現東體游擊手暴傳，讓溫以恩跑回該局第6分，反超前2分。

然而東體在6局上反撲，先是林顗勳的深遠三壘安打敲回1分打點，林宗賓再補上穿越安打追平比數。

羅東高工在6局下創造攻勢，無人出局、一二壘有人時，廖佑賢假點真打擊出穿越對手趨前防線的短程安打，形成滿壘，接著1出局後溫以恩靠暴投跑回超前分，代打的藍天雨也敲出高飛犧牲打追加1分，隨後邱昱承再補上1分打點安打，7局上也守住這3分領先。

羅東高工1998年成立棒球隊時屬於社團性質，2019年中道中學停招後，羅東高工在林燈文教公益基金會贊助下轉型木棒組球隊，至今年第6年改寫隊史全國賽佳績，期待對於未來招生有所幫助。