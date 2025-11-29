快訊

黑豹旗／逆轉、被追平、再超前 羅東高工隊史首闖冠軍戰

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工4局下攻下6分逆轉戰局。記者余承翰／攝影
2025年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽四強賽，羅東高工4局下攻下6分逆轉戰局。記者余承翰／攝影

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰上演驚奇戲碼，羅東高工先是單局6分逆轉落後4分的劣勢，在被追平之後又攻下3分大局超前，最終以11：8擊敗台東體中，首度闖進冠軍戰，改寫昨天才刷新的隊史全國賽最佳成績。

台東體中前3局局局得分，羅東高工以2：6的劣勢進入4局下，先靠著四壞、觸身球堆積壘包，接著觸擊造成東體三壘手暴傳一壘、跑回1分，接著陳彥辰的德州安打敲回1分，隨後雖然出現雙殺打但也再跑回1分，追到1分差。

2出局後羅東高工的攻勢繼續串連，張宇翔、楊家源連續安打，溫以恩再補上中左外野的深遠二壘安打，一口氣敲回2分逆轉比數，隨後廖佑賢敲出的滾地球又出現東體游擊手暴傳，讓溫以恩跑回該局第6分，反超前2分。

然而東體在6局上反撲，先是林顗勳的深遠三壘安打敲回1分打點，林宗賓再補上穿越安打追平比數。

羅東高工在6局下創造攻勢，無人出局、一二壘有人時，廖佑賢假點真打擊出穿越對手趨前防線的短程安打，形成滿壘，接著1出局後溫以恩靠暴投跑回超前分，代打的藍天雨也敲出高飛犧牲打追加1分，隨後邱昱承再補上1分打點安打，7局上也守住這3分領先。

羅東高工1998年成立棒球隊時屬於社團性質，2019年中道中學停招後，羅東高工在林燈文教公益基金會贊助下轉型木棒組球隊，至今年第6年改寫隊史全國賽佳績，期待對於未來招生有所幫助。

黑豹旗 棒球

黑豹旗／羅東高工晉冠軍戰球員哭翻 冠軍戰拚大魔王有氣勢

中信盃黑豹旗青棒賽羅東高工扮演黑馬闖進冠軍賽，昨天是總教練何昱德淚灑球場，今天四強戰以11：8神奇逆轉勝，換選手哭成一團...

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

中信盃黑豹旗青棒賽四強戰今天開打，平鎮高中在先發投手蔡辰瀧7局完投完封、狂飆10K演出下，以1：0險勝高苑工商，連續3年...

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離...

中職／等待60人名單放榜有擔心 王勝偉獲得悍將保留先不思考下一步

富邦悍將隊將王勝偉放在60人契約保留名單內，確定明年仍是選手身分，至於是否會兼教練，目前尚未接到洽談，王勝偉則表示，既然...

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中華職棒連續兩年都有投手獲得日本職棒青睞，繼去年古林睿煬加盟火腿隊後，今年徐若熙也將與軟銀隊簽下鉅型合約，兩人同樣都是平...

