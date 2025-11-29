關懷盃／萬豐國小搜集原力靠部落推薦 賽德克三兄弟曝周思齊香香的

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／花蓮即時報導
台中萬豐國小的賽德克三兄弟黃羽毅（右起）、黃羽祥、黃羽晨。記者陳宛晶／攝影
台中萬豐國小今天在關懷盃軟式組一日兩戰都贏球，首度參賽的他們，因為近兩年仁愛鄉部落間彼此好評推薦，開始有越來越多原民小球員加入，達到關懷盃報名資格，賽德克三兄弟黃羽祥、黃羽晨、黃羽毅，就是從山上來加入球隊的孩子，聊起彼此的偶像童言童語，老三黃羽毅想起一起拍廣告的周思齊，直呼好帥，黃羽晨則是爆料「他很香！」

萬豐國小總教練林建宏透露，球隊是在這兩年才開始吸收比較多原住民小朋友，因為球隊有申請原住民專任教練，剛開始進來一、兩個仁愛鄉的小朋友，家長發現小朋友來了後禮貌變好、功課變好，部落之間會互相介紹，他們也實際到山上走一趟，發現很多原民小孩沒有下來讀書、打球，接受比較正規的教育，慢慢都會走偏，所以有陸續找來更多小朋友加入球隊。

林建宏表示，透過打棒球，給小球員一些方向，「我們有規定功課不好、作業沒寫完不能出來比賽，變相利用他們的興趣，讓他們可以稍微有點讀書的動力。」

陣中黃家三兄弟正是來自仁愛鄉的小小孩，黃羽毅、黃羽晨、黃羽祥分別是2到4年級，年紀最大的黃羽祥嚮往投球，最喜歡古林睿煬，老二、老三則是都愛打擊，黃羽晨想把球打爆遠、喜歡吉力吉撈，老三黃羽毅最喜歡周思齊。有趣的是，周思齊先前拍攝i Rent廣告，正是與萬豐國小一起拍攝，黃羽毅看了本人直呼帥，黃羽晨則說他超香。

萬豐國小隊長李英豪小學六年級已經擁有六年年齡，從小一一路打到小六，毅力超令人佩服，他的偶像是大都會隊索托（Juan Soto），中職球隊則是支持中信兄弟隊，被問到最想在關懷盃看到哪位球星，除了來自兄弟的陳俊秀外，還有一個令人意外的答案，「我想看瑪仕革斯．俄霸律尼，我想看他的肌肉。」

台中萬豐國小隊長李英豪。記者陳宛晶／攝影
周思齊 關懷盃 索托

